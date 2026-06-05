EQS-Adhoc: Aumann beschließt öffentliches Aktienrückkaufangebot zum Preis von 16,50 € je Aktie

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Aumann beschließt öffentliches Aktienrückkaufangebot zum Preis von 16,50 € je Aktie



05.06.2026 / 10:45 CET/CEST

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Aumann beschließt öffentliches Aktienrückkaufangebot zum Preis von 16,50 € je Aktie

Beelen, 05. Juni 2026

Vorstand und Aufsichtsrat der Aumann AG ("Aumann", ISIN: DE000A2DAM03) haben heute beschlossen, erstmals von der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 13. Juni 2025 zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG Gebrauch zu machen und den Aktionären den Rückkauf von bis zu 1.291.704 eigenen Aktien (ca. 10 % des Grundkapitals) im Rahmen eines an alle Aktionäre gerichteten freiwilligen öffentlichen Rückkaufsangebots anzubieten.

Der Aktienrückkauf soll zu einem Angebotspreis von 16,50 € je Stückaktie erfolgen. Die Frist für die Annahme des Angebots beginnt am 12. Juni 2026 und endet am 03. Juli 2026.

Einzelheiten zum Aktienrückkauf werden demnächst auf der Internetseite der Gesellschaft unter der Adresse www.aumann.com/investor-relations/aktienrueckkauf sowie im Bundesanzeiger (www.bundesanzeiger.de) veröffentlicht.

Vor dem Hintergrund der substanziellen Unterbewertung der Aumann-Aktie und der starken Kapitalausstattung strebt das Unternehmen mit dem Aktienrückkauf an, den Wert pro Aktie zu erhöhen und verfügt gleichwohl über ausreichende finanzielle Mittel für weiteres Wachstum und Unternehmenszukäufe.

Mitteilende Person: Jan-Henrik Pollitt, CFO

Aumann AG

Dieselstraße 6

48361 Beelen

Deutschland

Tel +49 2586 888 7800

Fax +49 2586 888 7805

ir@aumann.com

www.aumann.com

Vorstand

Sebastian Roll (CEO)

Jan-Henrik Pollitt (CFO)

Aufsichtsrat

Gert-Maria Freimuth (Vorsitzender)

Christoph Weigler

Dr.-Ing. Saskia Wessel

Registergericht

Amtsgericht Münster, Registernummer: HRB 16399

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Aumann AG Dieselstraße 6 48361 Beelen Deutschland Telefon: +49 (0) 2586 888-7800 Fax: +49 (0) 2586 888-7805 E-Mail: info@aumann.com Internet: www.aumann.com ISIN: DE000A2DAM03 WKN: A2DAM0 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX EQS News ID: 2340594

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