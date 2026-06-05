EQS-Adhoc: Brockhaus Technologies AG: Der Vorstand der Gesellschaft strebt die Rückführung von ca. € 180 Mio. aus dem Verkauf der Bikeleasing-Gruppe an die Aktionäre an

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EQS-Ad-hoc: Brockhaus Technologies AG / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Verkauf von Unternehmensteilen/Sonstiges
Brockhaus Technologies AG: Der Vorstand der Gesellschaft strebt die Rückführung von ca. € 180 Mio. aus dem Verkauf der Bikeleasing-Gruppe an die Aktionäre an

05.06.2026 / 19:06 CET/CEST
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Brockhaus Technologies AG: Der Vorstand der Gesellschaft strebt die Rückführung von ca. € 180 Mio. aus dem Verkauf der Bikeleasing-Gruppe an die Aktionäre an

Frankfurt am Main, 5. Juni 2026

Der Vorstand der Brockhaus Technologies AG (ISIN: DE000A2GSU42, „BKHT“ oder die „Gesellschaft“) strebt bei Vorliegen der rechtlichen und bilanziellen Voraussetzungen an, einen Betrag von insgesamt ca. € 180 Mio. aus dem am 30. Juni 2026 erwarteten Vollzug des Verkaufs der Bikeleasing-Gruppe an die Aktionäre zurückzuführen.

Zu diesem Zweck soll der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 19. August 2026 eine Kombination von Maßnahmen zur Beschlussfassung vorgelegt werden, die eine Rückführung der Zuflüsse ermöglichen soll. Die Umsetzung der Maßnahmen setzt unter anderem entsprechende zustimmende Beschlüsse der Hauptversammlung voraus.

Kontakt:
Brockhaus Technologies – Florian Peter
Telefon: +49 69 20 43 40 90
Fax: +49 69 20 43 40 971
E-Mail: ir@brockhaus-technologies.com

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Sprache:Deutsch
Unternehmen:Brockhaus Technologies AG
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E-Mail:info@brockhaus-technologies.com
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ISIN:DE000A2GSU42
WKN:A2GSU4
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