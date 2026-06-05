EQS-DD: Cantourage Group SE: Monique Jaqqam, Anderes aus Aktie/Schuldtitel bez. FI Annahme der Gewährung von 25.000 Aktienoptionen (Bezugsrechten auf Aktien der Cantourage Group SE; ISIN: ...

Anderes aus Aktie/Schuldtitel bez. FI Annahme der Gewährung von 25.000 Aktienoptionen (Bezugsrechten auf Aktien der Cantourage Group SE; ISIN: DE000A3DSV01) im Rahmen des von der Hauptversammlung der Cantourage Group SE am 28.06.2023 beschlossenen Mitarbeiterbeteiligungsprogramms 'Cantourage Aktienoptionsplan 2023'. Die Ausübbarkeit der Aktienoptionen hängt insbesondere von der Erreichung des Erfolgsziels und dem Ablauf der vierjährigen Wartezeit ab. Der bei der Ausübung der jeweiligen Aktienoption für den Bezug einer Aktie zu entrichtende Ausübungspreis entspricht dem volumengewichteten durchschnittlichen Schlussauktionskurs der Aktie der Cantourage Group SE im Xetra-Handel der Deutschen Börse AG in Frankfurt am Main während der letzten 10 Börsenhandelstage vor dem jeweiligen Ausgabetag der Aktienoptionen; die Gewichtung erfolgt anhand des Gesamthandelsvolumens der jeweiligen Börsenhandelstage im Xetra-Handel. Weitere Einzelheiten zum Cantourage Aktienoptionsplan 2023 lassen sich der am 09.05.2023 im Bundesanzeiger veröffentlichten Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der Cantourage Group SE am 28.06.2023 unter Tagesordnungspunkt 7 entnehmen. Geschäft im Rahmen eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms.