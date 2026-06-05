EQS-DD: Cantourage Group SE: Monique Jaqqam, Anderes aus Aktie/Schuldtitel bez. FI Annahme der Gewährung von 25.000 Aktienoptionen (Bezugsrechten auf Aktien der Cantourage Group SE; ISIN: ...
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
05.06.2026 / 21:09 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Monique
|Nachname(n):
|Jaqqam
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Cantourage Group SE
b) LEI
|3912003NCTLO6YHA9V48
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Anderes auf Aktie/Schuldtitel bez. FI
|ISIN:
|DE000A3DSV01
b) Art des Geschäfts
|Anderes aus Aktie/Schuldtitel bez. FI Annahme der Gewährung von 25.000 Aktienoptionen (Bezugsrechten auf Aktien der Cantourage Group SE; ISIN: DE000A3DSV01) im Rahmen des von der Hauptversammlung der Cantourage Group SE am 28.06.2023 beschlossenen Mitarbeiterbeteiligungsprogramms 'Cantourage Aktienoptionsplan 2023'. Die Ausübbarkeit der Aktienoptionen hängt insbesondere von der Erreichung des Erfolgsziels und dem Ablauf der vierjährigen Wartezeit ab. Der bei der Ausübung der jeweiligen Aktienoption für den Bezug einer Aktie zu entrichtende Ausübungspreis entspricht dem volumengewichteten durchschnittlichen Schlussauktionskurs der Aktie der Cantourage Group SE im Xetra-Handel der Deutschen Börse AG in Frankfurt am Main während der letzten 10 Börsenhandelstage vor dem jeweiligen Ausgabetag der Aktienoptionen; die Gewichtung erfolgt anhand des Gesamthandelsvolumens der jeweiligen Börsenhandelstage im Xetra-Handel. Weitere Einzelheiten zum Cantourage Aktienoptionsplan 2023 lassen sich der am 09.05.2023 im Bundesanzeiger veröffentlichten Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der Cantourage Group SE am 28.06.2023 unter Tagesordnungspunkt 7 entnehmen. Geschäft im Rahmen eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms.
|Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|nicht bezifferbar
|nicht bezifferbar
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|nicht bezifferbar
|nicht bezifferbar
e) Datum des Geschäfts
|04.06.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
05.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Cantourage Group SE
|Feurigstraße 54
|10827 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|https://www.cantourage.com/
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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