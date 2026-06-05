EQS-DD: FRoSTA AG: Hinnerk Ehlers, Verkauf

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

05.06.2026 / 09:27 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Hinnerk
Nachname(n):Ehlers

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

FRoSTA AG

b) LEI

529900XQ1XKU09441Q49 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0006069008

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
99,20 EUR24.800,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
99,2000 EUR24.800,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

04.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

05.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:FRoSTA AG
Am Lunedeich 116
27572 Bremerhaven
Deutschland
Internet:www.frosta-ag.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

105354 05.06.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
FRoSTA

Das könnte dich auch interessieren

EQS-DD: FRoSTA AG: Hinnerk Ehlers, Verkaufgestern, 07:52 Uhr · EQS Group
Weitere Artikel
Plus-Analysen
E-Auto Luce vorgestellt
Der neue Ferrari floppt vielleicht – doch die Aktie ist attraktivgestern, 12:00 Uhr · onvista
Kryptowährung unter Druck
Unter 70.000 Dollar: So beurteile ich den Bitcoin-Chart jetzt03. Juni · onvista
Alle Plus-Analysen