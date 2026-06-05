EQS-DD: GEA Group Aktiengesellschaft: Kai Becker, Kauf

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

05.06.2026 / 07:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Kai
Nachname(n):Becker

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

GEA Group Aktiengesellschaft

b) LEI

549300PHUU0ZZWO8EO07 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0006602006

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
53,6500 EUR15.022,00 EUR
53,6500 EUR15.022,00 EUR
53,6500 EUR15.022,00 EUR
53,7000 EUR35.442,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
53,6720 EUR80.508,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

03.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

05.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:GEA Group Aktiengesellschaft
Ulmenstraße 99
40476 Düsseldorf
Deutschland
Internet:www.gea.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

105352 05.06.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
GEA Group
GEA

Das könnte dich auch interessieren

Analyst bullisch für ASML
Halbleiterrally hält zunächst an03. Juni · dpa-AFX
Halbleiterrally hält zunächst an
Weitere Artikel
Plus-Analysen
E-Auto Luce vorgestellt
Der neue Ferrari floppt vielleicht – doch die Aktie ist attraktivgestern, 12:00 Uhr · onvista
Kryptowährung unter Druck
Unter 70.000 Dollar: So beurteile ich den Bitcoin-Chart jetzt03. Juni · onvista
Alle Plus-Analysen