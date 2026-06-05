EQS-DD: HAMBORNER REIT AG: Dr. Andreas Mattner, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
05.06.2026 / 09:50 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Dr.
|Vorname:
|Andreas
|Nachname(n):
|Mattner
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|HAMBORNER REIT AG
b) LEI
|529900EJTD8IR1GN0P96
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A3H2333
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|4,585 EUR
|3.988,95 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|4,5850 EUR
|3.988,9500 EUR
e) Datum des Geschäfts
|04.06.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Hamburg
|MIC:
|XHAM
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|HAMBORNER REIT AG
|Goethestraße 45
|47166 Duisburg
|Deutschland
|Internet:
|www.hamborner.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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