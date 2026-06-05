EQS-DD: HAMBORNER REIT AG: Dr. Andreas Mattner, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

05.06.2026 / 09:50 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Dr.
Vorname:Andreas
Nachname(n):Mattner

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

HAMBORNER REIT AG

b) LEI

529900EJTD8IR1GN0P96 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A3H2333

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
4,585 EUR3.988,95 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
4,5850 EUR3.988,9500 EUR

e) Datum des Geschäfts

04.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:Hamburg
MIC:XHAM

05.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:HAMBORNER REIT AG
Goethestraße 45
47166 Duisburg
Deutschland
Internet:www.hamborner.de
Ende der MitteilungEQS News-Service

105356 05.06.2026 CET/CEST

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