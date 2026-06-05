EQS-DD: Nagarro SE: Lantano Beteiligungen GmbH, Verkauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

05.06.2026 / 10:33 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Lantano Beteiligungen GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Carl Georg
Nachname(n): Dürschmidt
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Nagarro SE

b) LEI
9845008396BA67DA9B37 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A3H2200

b) Art des Geschäfts
Verkauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
41,96 EUR 3.147.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
41,96 EUR 3.147.000,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
02.06.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


05.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Nagarro SE
Baierbrunner Straße 15
81379 München
Deutschland
Internet: www.nagarro.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

105358  05.06.2026 CET/CEST

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