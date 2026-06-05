EQS-HV: Pittler Maschinenfabrik Aktiengesellschaft: Korrektur: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 14.07.2026 in Frankfurt am Main mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS-News: Pittler Maschinenfabrik Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
Pittler Maschinenfabrik Aktiengesellschaft: Korrektur: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 14.07.2026 in Frankfurt am Main mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

05.06.2026 / 15:05 CET/CEST
Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch EQS News
- ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

PITTLER Maschinenfabrik Aktiengesellschaft Frankfurt am Main ISIN DE0006925001

Wertpapierkennnummer 692500 Berichtigung der am 03. Juni 2026
im Bundesanzeiger veröffentlichten
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
der Pittler Maschinenfabrik Aktiengesellschaft
am Dienstag, den 14. Juli 2026


Mit Bekanntmachung im Bundesanzeiger vom 03. Juni 2026 hat der Vorstand die ordentliche Hauptversammlung der Pittler Maschinenfabrik Aktiengesellschaft für Dienstag, den 14. Juli 2026, um 09:00 Uhr (MESZ) einberufen.

Im Text zu Tagesordnungspunkt 4. „Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025“ wurde versehentlich Herr Stefan Menz nicht aufgeführt. Dies soll im Folgenden berichtigt werden.

4.

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:

Den Mitgliedern des Aufsichtsrats wird für das Geschäftsjahr 2025 Entlastung erteilt:

4.1

Josef Preis
4.2

Dr. Steen Rothenberger
4.3

Dr. Sven Rothenberger
4.4

Regina Libowski
4.5

Stefan Menz

Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im Wege der Einzelabstimmung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats entscheiden zu lassen.

Im Übrigen verbleibt es unverändert bei der am 03. Juni 2026 veröffentlichten Fassung der Einberufung. Von einer erneuten Wiedergabe wird daher abgesehen.

 

Frankfurt am Main, im Juni 2026

Der Vorstand

05.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Pittler Maschinenfabrik Aktiengesellschaft
Gutleutstraße 175
60327 Frankfurt am Main
Deutschland
E-Mail: mh@pittler-maschinenfabrik.de
Internet: https://pittler-maschinenfabrik.de/

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2340764  05.06.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Pittler Maschinenfabrik

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Abseits von Gold und Silber
So holst du dir Platin und Co. ins Depotheute, 12:30 Uhr · onvista
E-Auto Luce vorgestellt
Der neue Ferrari floppt vielleicht – doch die Aktie ist attraktivgestern, 12:00 Uhr · onvista
Kryptowährung unter Druck
Unter 70.000 Dollar: So beurteile ich den Bitcoin-Chart jetzt03. Juni · onvista
Alle Plus-Analysen