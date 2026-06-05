EQS-HV: Pittler Maschinenfabrik Aktiengesellschaft: Korrektur: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 14.07.2026 in Frankfurt am Main mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

EQS-News: Pittler Maschinenfabrik Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
Pittler Maschinenfabrik Aktiengesellschaft: Korrektur: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 14.07.2026 in Frankfurt am Main mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
05.06.2026 / 15:05 CET/CEST
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|PITTLER Maschinenfabrik Aktiengesellschaft Frankfurt am Main ISIN DE0006925001
Wertpapierkennnummer 692500 Berichtigung der am 03. Juni 2026
im Bundesanzeiger veröffentlichten
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung
der Pittler Maschinenfabrik Aktiengesellschaft
am Dienstag, den 14. Juli 2026
Mit Bekanntmachung im Bundesanzeiger vom 03. Juni 2026 hat der Vorstand die ordentliche Hauptversammlung der Pittler Maschinenfabrik Aktiengesellschaft für Dienstag, den 14. Juli 2026, um 09:00 Uhr (MESZ) einberufen.
Im Text zu Tagesordnungspunkt 4. „Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025“ wurde versehentlich Herr Stefan Menz nicht aufgeführt. Dies soll im Folgenden berichtigt werden.
|4.
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Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen:
Den Mitgliedern des Aufsichtsrats wird für das Geschäftsjahr 2025 Entlastung erteilt:
|4.1
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Josef Preis
|4.2
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Dr. Steen Rothenberger
|4.3
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Dr. Sven Rothenberger
|4.4
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Regina Libowski
|4.5
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Stefan Menz
Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im Wege der Einzelabstimmung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats entscheiden zu lassen.
Im Übrigen verbleibt es unverändert bei der am 03. Juni 2026 veröffentlichten Fassung der Einberufung. Von einer erneuten Wiedergabe wird daher abgesehen.
Frankfurt am Main, im Juni 2026
Der Vorstand
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Pittler Maschinenfabrik Aktiengesellschaft
|
|Gutleutstraße 175
|
|60327 Frankfurt am Main
|
|Deutschland
|E-Mail:
|mh@pittler-maschinenfabrik.de
|Internet:
|https://pittler-maschinenfabrik.de/
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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