EQS-HV: Pittler Maschinenfabrik Aktiengesellschaft: Korrektur: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 14.07.2026 in Frankfurt am Main mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

PITTLER Maschinenfabrik Aktiengesellschaft Frankfurt am Main ISIN DE0006925001



Wertpapierkennnummer 692500 Berichtigung der am 03. Juni 2026

im Bundesanzeiger veröffentlichten

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

der Pittler Maschinenfabrik Aktiengesellschaft

am Dienstag, den 14. Juli 2026

Mit Bekanntmachung im Bundesanzeiger vom 03. Juni 2026 hat der Vorstand die ordentliche Hauptversammlung der Pittler Maschinenfabrik Aktiengesellschaft für Dienstag, den 14. Juli 2026, um 09:00 Uhr (MESZ) einberufen. Im Text zu Tagesordnungspunkt 4. „Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025“ wurde versehentlich Herr Stefan Menz nicht aufgeführt. Dies soll im Folgenden berichtigt werden. 4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: Den Mitgliedern des Aufsichtsrats wird für das Geschäftsjahr 2025 Entlastung erteilt: 4.1 Josef Preis 4.2 Dr. Steen Rothenberger 4.3 Dr. Sven Rothenberger 4.4 Regina Libowski 4.5 Stefan Menz Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im Wege der Einzelabstimmung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats entscheiden zu lassen. Im Übrigen verbleibt es unverändert bei der am 03. Juni 2026 veröffentlichten Fassung der Einberufung. Von einer erneuten Wiedergabe wird daher abgesehen. Frankfurt am Main, im Juni 2026 Der Vorstand