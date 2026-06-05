EQS-News: CERAVE FEIERT ÜBER 100 PREISGEKRÖNTE CONTENT-SCHÖPFER AUS 22 LÄNDERN BEI DEN ERSTEN GLOBALEN CERAWARDS

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CERAVE FEIERT ÜBER 100 PREISGEKRÖNTE CONTENT-SCHÖPFER AUS 22 LÄNDERN BEI DEN ERSTEN GLOBALEN CERAWARDS



05.06.2026 / 17:40 CET/CEST

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Die mehrtägige Veranstaltung brachte globale Kreative in Hollywood zu einem Wettbewerb für die Erstellung von Inhalten zusammen, um die Verbraucher über gesunde Hautgewohnheiten aufzuklären und zu unterhalten.

NEW YORK, 5. Juni 2026 /PRNewswire/ -- CeraVe, eine globale Hautpflegemarke, die gemeinsam mit Dermatologen entwickelt wurde und von mehr als 90.000 Dermatologen weltweit1 empfohlen wird, brachte 111 preisgekrönte Schöpfer aus 22 Ländern für die allerersten Global CerAwards in Los Angeles zusammen.

Die CerAwards wurden ursprünglich 2023 in Spanien ins Leben gerufen und sind CeraVes jährlicher Wettbewerb für die Erstellung von Inhalten, der herausragende Hautpflege-Inhalte von Autoren, Dermatologen und Gesundheitsexperten auszeichnet. Seit seiner Einführung hat sich das Programm weltweit ausgeweitet: In 22 Ländern wurden lokale Wettbewerbe durchgeführt - allein in diesem Jahr mit über 5.000 Einsendungen. Aus diesen Einreichungen gingen 111 Gewinner hervor, die an den ersten Global CerAwards - dem großen Finale - teilnehmen, bei dem die Autoren vor eine internationale Jury treten, um die besten Hautpflegematerialien zu küren.

Heute erreicht CeraVe mehr als 15 Millionen Follower weltweit und Milliarden von Videoaufrufen auf allen Plattformen, angetrieben von Kreativen, Medfluencern und Hautpflege-Enthusiasten, die dazu beigetragen haben, dass CeraVe eine der meistdiskutierten Hautpflegemarken in den sozialen Medien ist. Zusammengenommen repräsentierten die Teilnehmer der ersten Global CerAwards eine Reichweite von mehr als 44 Millionen Followern. Dies unterstreicht den Einfluss der Creator-Community, die das dermatologische Fachwissen von CeraVe einem Publikum auf der ganzen Welt näher bringt.

CeraVe Studios: Ein Hollywood-Erlebnis für Schöpfer

Das Herzstück der Global CerAwards waren die CeraVe Studios, ein immersives Erlebnis zur Erstellung von Inhalten, das auf einem Hollywood-Studiogelände stattfand. Mit speziell angefertigten Kulissen, professionellen Schauspielern und Stunt-Performern wurden die Kreativen herausgefordert, die Grenzen des Hautpflege-Storytellings zu erweitern und gleichzeitig die Reinigungsprodukte und neuesten Sonnenpflege-Innovationen von CeraVe durch vier einzigartige Erlebnisse zum Leben zu erwecken:

Raywatch: Inspiriert von dem ikonischen Zeitlupenlauf am Strand von Malibu, rannten die Entwickler durch eine windgepeitschte, simulierte Strandumgebung, um zu demonstrieren, dass die Sonnenpflege von CeraVe sandfest ist.

Inspiriert von dem ikonischen Zeitlupenlauf am Strand von Malibu, rannten die Entwickler durch eine windgepeitschte, simulierte Strandumgebung, um zu demonstrieren, dass die Sonnenpflege von CeraVe sandfest ist. Die SPF-Spiele: Die Spieler hatten 3 Sekunden Zeit, um zu rennen, sich zu verstecken und sich mit riesigen CeraVe-Sonnenschutzprodukten vor der Sonne zu schützen. Wenn sie das Schutzfenster verpassten, wurden die Schöpfer mit Wasser besprüht - aber die CeraVe Sonnencreme blieb drauf, da sie wasserfest ist.

Die Spieler hatten 3 Sekunden Zeit, um zu rennen, sich zu verstecken und sich mit riesigen CeraVe-Sonnenschutzprodukten vor der Sonne zu schützen. Wenn sie das Schutzfenster verpassten, wurden die Schöpfer mit Wasser besprüht - aber die CeraVe Sonnencreme blieb drauf, da sie wasserfest ist. Stunt N' Sweat: Die Schöpfer von nahmen an einer energiegeladenen Verfolgungsjagd über Dächer teil, bei der sie Hindernisse unter der Sonne überwanden und ihre körperlichen Grenzen ausloteten. CeraVe Invisible Hydrating Sunscreen hat seine schweißresistente Leistung in Bewegung bewiesen.

Die Schöpfer von nahmen an einer energiegeladenen Verfolgungsjagd über Dächer teil, bei der sie Hindernisse unter der Sonne überwanden und ihre körperlichen Grenzen ausloteten. CeraVe Invisible Hydrating Sunscreen hat seine schweißresistente Leistung in Bewegung bewiesen. Mission Cleanser: Die Teilnehmerinnen bewegten sich zügig durch ein lasergesteuertes Set, um den CeraVe Foaming Cleanser zu erhalten. Die Laser stellten eine beeinträchtigte Hautbarriere dar, eine Erinnerung daran, dass, wenn Ihre Haut quietscht, Ihre Barriere schwach ist!

Basierend auf dem für CeraVe charakteristischen Medutainment-Ansatz verwandelten die Erlebnisse die Produktwirksamkeit in ein von den Entwicklern geführtes Storytelling und erweckten die Wissenschaft hinter den CeraVe-Formeln zum Leben, einschließlich der drei essentiellen Ceramide der Marke, die mit denen in der Haut identisch sind.

Die Besten der Besten feiern

Die Global CerAwards erreichten ihren Höhepunkt im berühmten Wiltern Theatre in Los Angeles, wo sich die Macher zu einem Abend versammelten, um das Talent, die Kreativität und die Originalität zu feiern, die die Hautpflegekultur online prägen. Die von der Schauspielerin und Komikerin Meg Stalter moderierte Zeremonie wurde von einer internationalen Jury begleitet, zu der die Schauspielerin Bailee Madison, der Dermatologe und Erfinder Dr. Andrew Park und Gene Colón - Global SVP, Medical Affairs & Communications bei CeraVe - gehörten.

Die Zeremonie krönte die ersten Gewinner der Global CerAwards und nahm sie in die Ceramide Squad auf - CeraVes globales Schöpferkollektiv, das herausragende Kreativität aus der gesamten Community feiert und gleichzeitig herausragende Inhalte auszeichnet, die während der Reise entstanden sind.

Auf Wissenschaft gebaut. Verstärkt durch Schöpfer.

CeraVe wurde seit seiner Gründung im Jahr 2005 gemeinsam mit Dermatologen entwickelt und kombinierte vom ersten Tag an wissenschaftlich fundierte Hautpflege mit Aufklärung. Auf der Grundlage von drei essenziellen Ceramiden, die mit den natürlich in der Haut vorkommenden Ceramiden identisch sind, und fundiertem Fachwissen über die Funktion der Hautbarriere hat die Marke dazu beigetragen, den Grundstein dafür zu legen, wie sich Dermatologen, Gesundheitsexperten und Kreative in den sozialen Medien engagieren - und so die Art und Weise mitzugestalten, wie Millionen von Verbrauchern tagtäglich Hautpflege entdecken, sich darüber informieren und damit umgehen.

Vincent Chauvière, Global Brand President, CeraVe

„CeraVe hat schon immer daran geglaubt, die Verbraucher dort zu treffen, wo Kultur stattfindet, und wir waren eine der ersten Marken, die sich die Macht der sozialen Plattformen zunutze gemacht haben, um dermatologische Aufklärung ansprechender und zugänglicher zu machen", sagte Vincent Chauvière, Global Brand President von CeraVe. „Mit den ersten Global CerAwards gehen wir sogar noch einen Schritt weiter, indem wir 111 Kreative aus 22 Ländern zu einem einzigartigen Hollywood-Erlebnis zusammenbringen, das die Grenzen des Geschichtenerzählens verschieben, Kreativität wecken und neu definieren soll, was möglich ist, wenn Kreative, Wissenschaft und Unterhaltung zusammenkommen."

Dr. Andrew Park, zertifizierter Dermatologe und Schöpfer von

„CeraVe hat schon immer verstanden, wie wichtig soziale Medien sind, um die Aufklärung über Hautgesundheit zu verbessern, und war ein Pionier darin, Dermatologen in diese Gespräche einzubeziehen. Als Dermatologe und Kreativer weiß ich, wie selten man die Gelegenheit hat, mit so vielen Talenten aus der ganzen Welt zusammenzuarbeiten und Inhalte in diesem Umfang zu erstellen. Erlebnisse wie dieses inspirieren nicht nur die Kreativität - sie helfen auch, die Messlatte dafür anzuheben, wie Hautpflegeaufklärung in den sozialen Medien aussehen kann."

Über CeraVe

CeraVe wurde 2005 mit dem Ziel gegründet, therapeutische Hautpflege für alle anzubieten. Das Unternehmen entwickelt gemeinsam mit Dermatologen Produkte, die die natürliche Hautbarriere wiederherstellen und erhalten. Alle CeraVe-Formeln sind mit den drei hautidentischen Ceramiden AP, NP und EOP (auch als 1, 3 und 6-II bezeichnet) angereichert. Ausgewählte Produkte verfügen über die MVE-Technologie für eine kontrollierte, lang anhaltende Feuchtigkeitsversorgung. CeraVe ist die von Dermatologen empfohlene Hautpflegemarke Nr. 1 in den USA2 und ist mittlerweile in über 60 Ländern weltweit erhältlich. Finden Sie CeraVe auf Facebook (@ceraveusa), Instagram (@cerave), TikTok (@cerave), X (@cerave), oder besuchen Sie www.cerave.com.

1 Umfrage auf dem Dermokosmetikmarkt, die von APLUSA und anderen Partnern zwischen Januar 2025 und Mai 2025 durchgeführt wurde und an der Dermatologen in 29 Ländern teilnahmen. 2 IQVIA, ProVoice Survey, rollierende 12-Monats-Daten, Stand: Dezember 2025

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