EQS-News: eSUN Prime Day trifft auf die Fußballweltmeisterschaft: Warum PETG den 3D-Druck dominiert

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eSUN Prime Day trifft auf die Fußballweltmeisterschaft: Warum PETG den 3D-Druck dominiert

05.06.2026 / 17:10 CET/CEST
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WUHAN, China, 5. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Während der Amazon Prime Day mit der Fußballweltmeisterschaft zusammenfällt, beginnt ein globales Einkaufsfest. eSUN startet in seinen amerikanischen, britischen und deutschen Amazon-Stores massive Werbeaktionen und bietet bis zu 60 % Rabatt auf eine breite Palette beliebter 3D-Druckfilamente. Interaktive Werbegeschenke auf globalen sozialen Plattformen sorgen für zusätzliche Spannung.

Unter den Bestsellern sticht die PETG-Serie hervor. PETG, das die einfache Handhabung von PLA mit der Zähigkeit von ABS verbindet, hat sich zum bevorzugten Material sowohl für alltägliche Hersteller als auch für Ingenieure entwickelt. Jüngste Material- und Hardware-Fortschritte haben die Fadenbildung minimiert und ermöglichen einwandfreie Drucke bei Standardeinstellungen - das macht das Material besonders anfängerfreundlich.

Wesentliche Merkmale:

  • Schlagzähigkeit und Langlebigkeit: Weniger anfällig für Rissbildung; ideal für Strukturteile und Roboterverbindungen.
  • Hitze- und Wetterbeständigkeit: Mit einer Wärmeableitungstemperatur von 70-80 °C ist es für Umgebungen wie Autohalterungen und Elektronikgehäuse geeignet.
  • Chemikalien- und Feuchtigkeitsbeständigkeit: Entwickelt für langfristige Zuverlässigkeit im Innen- und Außenbereich.
  • Ästhetische Vielseitigkeit: Erhältlich in klarer, glänzender, matter, farbwechselnder und im Dunkeln leuchtender Ausführung.
eSUN PETG Key Features
eSUN PETG Key Features

Vielseitige Anwendungen:

Automobil und Elektronik: Funktionsprototypen, Halterungen und Kleinserienteile.

Outdoor & Zuhause: Campingausrüstung, Werkzeugaufbewahrung, Lampenschirme und funktionelle Ausrüstung.

eSUN PETG Versatile Applications
eSUN PETG Versatile Applications

Zertifizierungen & Produktpalette
Die eSUN-PETG-Serie wird aus Rohstoffen hergestellt, die den FDA-, EN71-3- und den einschlägigen EU-Vorschriften für den Kontakt mit Lebensmitteln entsprechen und den Anwendern eine zuverlässige und gleichbleibende Qualität bieten.

Die Produktpalette umfasst:

  • Für Anfänger: PETG-Basic - preiswert und einfach zu drucken
  • Produktivitätsorientierte Benutzer: PETG / PETG-HS - optimiert für Geschwindigkeit und Druckqualität
  • Kreative Benutzer: Mattes, farbwechselndes und im Dunkeln leuchtendes PETG
  • Professionelle und technische Benutzer: PETG-CF / PETG-ESD - verbesserte Leistung für anspruchsvolle Anwendungen

Informationen zu eSUN
eSUN ist ein weltweit führender Hersteller von 3D-Druckmaterialien und bietet Anwendern auf der ganzen Welt ein umfassendes Portfolio an PLA-, ABS-, PETG- und Engineering-Grade-Filamenten.

Medienkontakt
Unternehmen: eSUN E-Mail: marketing@esun3d.com
eSUN Websitehttps://www.esun3d.com/voting-campaign/?utm_source=media&utm_medium=news&utm_campaign=voting-campaign

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Cision
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