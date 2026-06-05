EQS-News: FIT GROUP AG startet am 18. Juni den Handel an der Wiener Börse

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FIT GROUP AG startet am 18. Juni den Handel an der Wiener Börse



05.06.2026 / 18:15 CET/CEST

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Schüttorf/Wien, 05.06.2026 – Die FIT GROUP AG geht an die Wiener Börse. Der Handel der Aktien soll am 18. Juni um 9:00 Uhr im Marktsegment direct market plus starten. Mit der Notierung im Vienna MTF der Wiener Börse schafft das Unternehmen eine handelbare Struktur für bestehende und künftige Aktionärinnen und Aktionäre und erhöht zugleich seine Sichtbarkeit am Kapitalmarkt.

Die FIT GROUP AG ist ein wachstumsorientiertes Unternehmen mit Fokus auf Health-, Performance- und Nutrition-Produkte. Unter dem Dach der Gesellschaft werden verschiedene Eigenmarken und Produktlinien entwickelt, aufgebaut und vertrieben. Dazu zählen unter anderem Produkte aus den Bereichen Nahrungsergänzung, Regeneration, Performance und funktionale Konsumgüter.

Ein wesentlicher Bestandteil der Unternehmensstrategie ist die Entwicklung eigener Marken und Produktkonzepte. Die FIT GROUP AG setzt dabei auf innovative Eigenkreationen, die sich nach Unternehmensangaben teilweise deutlich von bestehenden Angeboten im Markt unterscheiden. Durch eigene Markenanmeldungen und geschützte Produktkonzepte soll eine klare Differenzierung gegenüber Wettbewerbern geschaffen werden.

Im stationären Handel ist die Gesellschaft bereits über verschiedene Vertriebskanäle vertreten. Nach Unternehmensangaben bestehen seit Jahren Geschäftsbeziehungen mit etablierten Handelspartnern, darunter MediaMarktSaturn. Zudem sind Produkte aus dem Supplement-Bereich unter anderem in Reformhäusern in Deutschland erhältlich. Auch eine strategische Partnerschaft mit Reformhaus in der DACH-Region sowie in den Niederlanden wurde bereits kommuniziert.

Neben dem bestehenden stationären Vertrieb plant die FIT GROUP AG, ihre Distribution in den kommenden Monaten weiter auszubauen. Dabei sollen insbesondere starke Distributionspartner und neue Absatzkanäle eine wichtige Rolle spielen. Ein Beispiel hierfür ist die Produktlinie Tunnelblick, eine koffeinbasierte Pouch-Produktlinie, die als funktionales Konsumprodukt unter anderem für den Vertrieb über Tankstellen, Kioske und weitere Convenience-Kanäle positioniert werden kann.

Parallel dazu baut die FIT GROUP AG ihr eigenes Online-Geschäft weiter aus. Der digitale Direktvertrieb soll künftig einen zunehmenden Beitrag zum Wachstum leisten und die bestehenden B2B- und Retail-Kanäle ergänzen. Damit verfolgt das Unternehmen eine Multichannel-Strategie, die stationären Handel, Distributionspartner und eigene Online-Kanäle miteinander verbindet.

Mit dem Handelsstart an der Wiener Börse eröffnet sich für Anlegerinnen und Anleger die Möglichkeit, Aktien der FIT GROUP AG über Depotanbieter mit Anbindung an die Wiener Börse zu handeln. Nach Unternehmensangaben wird der Handel von einer Reihe von Brokern und Depotbanken unterstützt, die einen Zugang zur Wiener Börse bereitstellen. Dazu zählt unter anderem flatexDEGIRO, wodurch auch Anlegerinnen und Anleger aus Deutschland heraus die Aktie handeln können.

Die Aktien der FIT GROUP AG sollen unter der ISIN DE000A426PD9 im Freiverkehr der Wiener Börse im Segment direct market plus notiert werden.

Über die FIT GROUP AG

Die FIT GROUP AG mit Sitz in Schüttorf entwickelt und vertreibt Produkte in den Bereichen Health, Performance, Nutrition und funktionale Konsumgüter. Das Unternehmen setzt auf eigene Marken, innovative Produktentwicklungen, geschützte Marken- und Produktkonzepte sowie eine Kombination aus stationärem Handel, Distributionspartnern und Online-Vertrieb.

Hinweis: Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.

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