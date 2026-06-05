EQS-News: Mutares erhält unwiderrufliches Angebot zum Verkauf von Walor Precision Turning von Reed Capital

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Mutares erhält unwiderrufliches Angebot zum Verkauf von Walor Precision Turning von Reed Capital



05.06.2026 / 15:00 CET/CEST

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Mutares erhält unwiderrufliches Angebot zum Verkauf von Walor Precision Turning von Reed Capital



Führender Anbieter von hochpräzisen gedrehten Metallkomponenten

Ausgliederung des Walor-Geschäftsbereichs Präzisionsdreherei und passive Sicherheit

Umsatz von ca. EUR 55 Mio.

Abschluss voraussichtlich im Sommer 2026



München, 5. Juni 2026 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat von Reed Capital ein unwiderrufliches Angebot zum Verkauf von Walor Precision Turning, einem Teil der Walor Gruppe, erhalten. Der Abschluss der Transaktion wird für Sommer 2026 erwartet, vorbehaltlich der Zustimmung der Arbeitnehmervertreter und anderer üblicher Abschlussbedingungen.

Walor Precision Turning umfasst drei Produktionsstandorte in Legé (Frankreich), Sfântu Gheorghe (Rumänien) und Irapuato (Mexiko). Das Unternehmen ist ein führender Anbieter von hochpräzisen gedrehten Metallkomponenten für passive Sicherheitssysteme in der Automobilindustrie, insbesondere für Gurtstraffer und Airbag-Gasgeneratoren, und hat sich erfolgreich in wachstumsstarken Märkten wie semi-aktiven Fahrwerken und Lösungen für Rechenzentren diversifiziert. Für das Jahr 2025 erwartet das Unternehmen einen Umsatz von rund EUR 55 Mio. und beschäftigt an den drei Standorten etwa 420 Mitarbeitenden.

Während der Beteiligungsphase unterstützte Mutares die operative Leistungssteigerung der Präzisionsdrehaktivitäten der Walor Gruppe, sicherte gleichzeitig deren kommerziellen Erfolg und stärkte die internationale Präsenz des Unternehmens in Europa und Nordamerika. Der Exit spiegelt den disziplinierten Ansatz von Mutares zur Wertschöpfung durch operative Neupositionierung und gezielte Ausgliederungen wider.

Johannes Laumann, CIO von Mutares, kommentiert: „Der Verkauf von Walor Precision Turning markiert einen weiteren erfolgreichen Schritt bei der Umsetzung unserer Strategie, unser Automotive-Portfolio aktiv zu managen und dessen Gewichtung innerhalb des Gesamtportfolios schrittweise zu reduzieren. Nach der umfassenden finanziellen und operativen Restrukturierung der Walor Gruppe sind wir davon überzeugt, dass Reed Capital gut positioniert ist, um die starke Marktposition des Unternehmens im Bereich passiver Sicherheitskomponenten und seine neuen strategischen Produktlinien für die Automobilindustrie weiter auszubauen. Die Transaktion unterstreicht unsere Fähigkeit, Wert aus komplexen industriellen Situationen zu generieren.“

Renaud Delaage, Managing Partner und Präsident von Reed Capital: „Diese potenzielle Übernahme verkörpert die Strategie von Reed Capital in perfekter Weise. Walor Precision Turning bietet genau das, wonach wir suchen: anerkannte industrielle Expertise, einen starken und treuen Kundenstamm, ein erfahrenes Management sowie erhebliches Potenzial für Diversifizierung und weitere Entwicklung. Wir freuen uns auf eine mögliche Zusammenarbeit mit dem Managementteam des Geschäftsbereichs Präzisionsdreherei und allen weiteren Stakeholdern, um gemeinsam das nächste Kapitel der Unternehmensentwicklung zu gestalten.“



Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Tokio, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Das Unternehmen verfolgt eine nachhaltige Mindest-Dividendenpolitik.

Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an.



Unternehmensprofil von Reed Capital SAS

Reed Capital SAS, Paris (www.reedcapital.fr), ist eine unabhängige Beteiligungsgesellschaft mit Büros in Paris und London. Das Unternehmen arbeitet eng mit Unternehmern, Managementteams und Unternehmensgruppen zusammen, um nachhaltiges Wachstum und eine langfristige Wertsteigerung zu fördern.

Reed Capital verfolgt einen langfristig ausgerichteten, partnerschaftlichen Investmentansatz und verbindet finanzielle Expertise, operative Exzellenz sowie strategische Beratung, um Unternehmen dabei zu unterstützen, ihr volles Potenzial zu entfalten – insbesondere in komplexen Situationen, bei Unternehmensausgliederungen (Carve-outs) und Transformationsprojekten.



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