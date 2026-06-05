EQS-News: sino AG | High End Brokerage: 137.199 Orders im Mai

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EQS-News: sino AG / Schlagwort(e): Sonstiges
sino AG | High End Brokerage: 137.199 Orders im Mai

05.06.2026 / 08:00 CET/CEST
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Düsseldorf, 5. Juni 2026

Die sino AG | High End Brokerage hat im Monat Mai 137.199 Orders ausgeführt. Dies ist eine Steigerung von 22,63 % gegenüber dem Vormonat (+54,04 % ggü. Mai 2025).

 Mai 2026April 2026Mai 2025
Orders gesamt137.199111.88489.065
Wertpapier–Orders136.256108.35181.686
Future–Kontrakte5.07819.33314.419

Im Mai lag der Orderbuchumsatz an den Handelsplätzen Xetra, Börse Frankfurt und Tradegate bei 216,29 Mrd. Euro. Eine Steigerung von 8,86 % gegenüber dem Vormonat (+13,47 % ggü. Mai 2025). Per 31.05.2026 wurden bei der sino AG 304 Depots betreut (+/-0 % ggü. Vormonat).

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Sprache:Deutsch
Unternehmen:sino AG
Ernst-Schneider-Platz 1
40212 Düsseldorf
Deutschland
Telefon:+49(0)211 3611-0
Fax:+49(0)211 3611-1136
E-Mail:info@sino.de
Internet:www.sino.de
ISIN:DE0005765507
WKN:576550
Börsen:Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
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