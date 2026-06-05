EQS-News: sino AG | High End Brokerage: 137.199 Orders im Mai

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sino AG | High End Brokerage: 137.199 Orders im Mai



05.06.2026 / 08:00 CET/CEST

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Düsseldorf, 5. Juni 2026

Die sino AG | High End Brokerage hat im Monat Mai 137.199 Orders ausgeführt. Dies ist eine Steigerung von 22,63 % gegenüber dem Vormonat (+54,04 % ggü. Mai 2025).

Mai 2026 April 2026 Mai 2025 Orders gesamt 137.199 111.884 89.065 Wertpapier–Orders 136.256 108.351 81.686 Future–Kontrakte 5.078 19.333 14.419

Im Mai lag der Orderbuchumsatz an den Handelsplätzen Xetra, Börse Frankfurt und Tradegate bei 216,29 Mrd. Euro. Eine Steigerung von 8,86 % gegenüber dem Vormonat (+13,47 % ggü. Mai 2025). Per 31.05.2026 wurden bei der sino AG 304 Depots betreut (+/-0 % ggü. Vormonat).

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