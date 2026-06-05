EQS-News: VI. Think Tank „Active Investing“ – Nebenwerte und defensive Strategien im Fokus

Emittent / Herausgeber: Donner & Reuschel AG, Asset Servicing / Schlagwort(e): Fonds/Fonds

VI. Think Tank „Active Investing“ – Nebenwerte und defensive Strategien im Fokus



05.06.2026 / 11:51 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hamburg, 05.06.2026 – Steigende Unsicherheit, geopolitische Spannungen und volatile Kapitalmärkte stellen Investoren aktuell vor eine zentrale Frage: Wie lassen sich Renditechancen nutzen, ohne die Risikokontrolle aus den Augen zu verlieren – über fokussierte Nebenwerte oder über defensivere Allokationsstrategien?

Mit dem VI. Think Tank „Active Investing“ adressiert DONNER & REUSCHEL diese Fragestellung und beleuchtet zwei unterschiedliche, aber komplementäre Ansätze des aktiven Fondsmanagements. Im Mittelpunkt stehen der Investmentprozess, die Rolle fundierter Fundamentalanalyse sowie der bewusste Umgang mit Konzentrations‑ und Marktrisiken in anspruchsvollen Marktphasen.

Die Veranstaltung stellt zwei absolut differenzierte Strategien gegenüber:

Paladin ONE F – ein aktiver, benchmarkunabhängiger Small‑/Mid‑Cap‑Aktienfonds mit konzentriertem Value‑Portfolio und Fokus auf europäische Nebenwerte, gemanagt von der inhabergeführten Boutique Paladin Asset Management (Vorstände: Marcel Maschmeyer und Matthias Christian Kurzrock)

Defensiv‑Strategie von Dirk Müller – ein werterhaltungsorientierter Aktienfonds auf Basis eines Investmentprozess mit klarer Risikobegrenzungslogik, der insbesondere in volatilen Marktphasen Stabilität im Gesamtportfolio anstrebt.

Im Rahmen des Think Tanks werden unter anderem folgende Fragestellungen diskutiert:

Welche Vorteile bietet ein fokussiertes Small‑/Mid‑Cap‑Portfolio gegenüber breiten Indizes?

Wie lässt sich fundamentale Analyse in konzentrierte High‑Conviction‑Investments übersetzen?

Welchen Stellenwert haben defensive Strategien in einem von Zinswende, Inflationssorgen und geopolitischen Risiken geprägten Marktumfeld?

An der Diskussion beteiligen sich unter anderem:

Marcel Maschmeyer, Vorstand, Paladin Asset Management – aktives, value‑orientiertes Nebenwerte‑Investieren mit dem Paladin ONE F

Dirk Müller ist ein Sachbuchautor, Fondsmanager und ehemaliger Börsenmakler. So wie Berater für den Fonds DM Premium Strategie defensiv, mit dem disziplinierten strategischen Absicherungs-Investmentprozess.

Moderation und thematische Einordnung:

Carsten Mumm, Chefvolkswirt, DONNER & REUSCHEL AG

Der Think Tank bietet institutionellen Investoren und Marktteilnehmern die Möglichkeit, unterschiedliche Perspektiven auf das aktuelle Marktumfeld einzuordnen und im direkten Dialog zu vergleichen.

Die Veranstaltung findet am Dienstag, 16. Juni 2026, von 11:00 bis 12:30 Uhr im Online‑Format statt.

Anmeldung hier:THINK TANK Active Investing VI | diefondsplattform: Fondsplattform

Paladin Asset Management

Paladin Asset Management ist eine inhabergeführte Investmentboutique mit Fokus auf europäische Small‑ und Mid‑Cap‑Aktien. Im Mittelpunkt steht ein klarer, fundamental geprägter Investmentansatz mit hohem Active‑Share und bewusst konzentrierten Portfolios. Ziel ist es, langfristig unterbewertete Qualitätsunternehmen zu identifizieren und durch tiefgehende Analyse in überzeugende High‑Conviction‑Investments zu übersetzen. Paladin agiert bewusst benchmarkunabhängig und sieht den Mehrwert aktiven Managements insbesondere in Marktphasen mit hoher Dispersion. Die Nähe zum Markt, ein klar strukturierter Prozess und unternehmerisches Denken prägen den Ansatz.

Dirk Müller Fonds

Der Dirk Müller Fonds verfolgt einen defensiv ausgerichteten Investmentansatz mit klarem Fokus auf Kapitalerhalt in volatilen Marktphasen. Die Strategie kombiniert ein global diversifiziertes Aktienportfolio mit systematischen Absicherungsmechanismen, um Verlustrisiken gezielt zu begrenzen. Im Mittelpunkt steht weniger die kurzfristige Outperformance, sondern die Stabilisierung des Gesamtportfolios über den Zyklus hinweg. Der Fonds richtet sich insbesondere an Investoren, die Wert auf Risikokontrolle und nachvollziehbare Absicherungslogiken legen. In einem Umfeld steigender Unsicherheit versteht sich der Ansatz als bewusst defensiver Gegenpol zu rein renditegetriebenen Strategien.

Über DONNER & REUSCHEL

DONNER & REUSCHEL AG ist ein unabhängiges deutsches Bankhaus mit Sitz in Hamburg und Teil der SIGNAL IDUNA Gruppe. Mit einer Tradition seit 1798 betreut die Privatbank vermögende Privatkunden, Unternehmer sowie institutionelle Investoren. Der Fokus liegt auf Private Banking, Asset Management und Asset Servicing, ergänzt um Kapitalmarkt‑, Finanzierungs‑ und Beratungsleistungen.

Weitere Informationen:

Paladin - www.paladin-invest.com

Dirk Mueller Premium Aktien Fonds Defensiv- www.dirk-mueller-fonds.de/dirk-mueller-premium-aktien-fonds-defensiv

Privatbank DONNER & REUSCHEL - Erfolgreich seit 1798 - www.donner-reuschel.de

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