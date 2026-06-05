EQS-News: ZPMC nimmt weltweit erste intelligente Produktionslinie für Container-Spreader in Betrieb

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ZPMC nimmt weltweit erste intelligente Produktionslinie für Container-Spreader in Betrieb



05.06.2026 / 15:20 CET/CEST

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SHANGHAI, 5. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Die weltweit erste intelligente Produktionslinie für Container-Spreader von ZPMC hat ihren Betrieb aufgenommen. Sie integriert digitale Fertigungstechnologien mit einem Materialfluss-Montagesystem, das Effizienz, Rückverfolgbarkeit und Produktionskapazität verbessern soll.

Die neue Produktionslinie wurde entwickelt, um den Produktionsanforderungen von Container-Spreadern mit hohem Mischungsanteil, geringen Stückzahlen und kundenspezifischen Anforderungen gerecht zu werden. Dazu wird der Fertigungsprozess auf ein Fließbandmodell umgestellt. Es ersetzt die traditionellen arbeitsintensiven Montagemethoden durch einen fließenden Montageprozess, der durch Materialbewegungen gesteuert wird. Durch die Integration digitaler Systeme in die Produktionsanlagen ermöglicht die Linie eine präzise Koordinierung der Informations- und Materialflüsse und geht damit über die herkömmlichen manuellen und separaten Fertigungsverfahren für Spreader hinaus. Das Projekt demonstriert einen neuen Ansatz für die intelligente Fertigung im Hafenmaschinensektor und wendet die Methoden der Impulslinienmontage auf die Produktion schwerer Hafenausrüstung an.

Die intelligente Produktionslinie misst 180 Meter in der Länge und 30 Meter in der Breite. Sie verfügt über ein schlankes Layout mit sechs Arbeitsplätzen und umfasst fortschrittliche Technologien wie digitale Zwillinge, 3D-Visualisierungstools und Dauerhaltbarkeitstests unter Volllast. Unterstützt durch werksweite 5G-Konnektivität, automatisierte Lagersysteme, industrielle Internet-of-Things (IoT)-Technologien und eine Energie- und Kohlenstoffmanagement-Plattform bietet die Linie eine durchgängige Produktionstransparenz, Prozesssteuerung und vollständige Rückverfolgbarkeit. Die Anlage hat die Produktionskapazität und -effizienz erheblich gesteigert. Die Jahresproduktion ist von 850 auf 1.500 Einheiten gestiegen, die Montagezeit wurde von 15 auf 3 Tage verkürzt, die Effizienz der Montage wurde verdoppelt, und die wichtigsten Arbeitsplätze sind vollständig digitalisiert. Diese Verbesserungen haben auch die Produktpräzision und die Fertigungskonsistenz erhöht.

Cision

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