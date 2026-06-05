EQS-PVR: Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

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EQS Stimmrechtsmitteilung: Delivery Hero SE
Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

05.06.2026 / 16:56 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten
Name: Delivery Hero SE
Straße, Hausnr.: Oranienburger Straße 70
PLZ: 10117
Ort: Berlin
Deutschland
Legal Entity Identifier (LEI): 529900C3EX1FZGE48X78

2. Grund der Mitteilung
X Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
  Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
  Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
  Sonstiger Grund:

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Juristische Person: JPMorgan Chase & Co.
Registrierter Sitz, Staat: Wilmington, Delaware, Vereinigte Staaten von Amerika

4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
 

5. Datum der Schwellenberührung:
02.06.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile
  Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)		 Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)		 Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)		 Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
neu 0,47 % 4,24 % 4,71 % 303765679
letzte Mitteilung 2,36 % 4,32 % 6,68 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
ISIN absolut in %
  direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)		 direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)
DE000A2E4K43 0 1421197 0,00 % 0,47 %
Summe 1421197 0,47 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
Internal right to recall shares lent out n/a n/a 1563108 0,51 %
    Summe 1563108 0,51 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
Third Party convertible bonds - right of use held 15/01/2028 – 21/02/2030 15/01/2028 – 21/02/2030 Physisch 2931277 0,96 %
Convertible bonds 15/01/2028 – 21/02/2030 15/01/2028 – 21/02/2030 Physisch 1357502 0,45 %
Cash-settled Call Options 19/06/2026 – 02/01/2099 19/06/2026 – 02/01/2099 Bar 4001 0,00 %
Equity Swap 02/09/2026 – 19/04/2033 02/09/2026 – 19/04/2033 Bar 7016251 2,31 %
      Summe 11309031 3,72 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
  Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher
JPMorgan Chase & Co. % % %
JPMorgan Chase Bank, National Association % % %
J.P. Morgan International Finance Limited % % %
J.P. Morgan Capital Holdings Limited % % %
J.P. Morgan Securities plc % % %
- % % %
JPMorgan Chase & Co. % % %
JPMorgan Chase Holdings LLC % % %
J.P. Morgan Broker-Dealer Holdings Inc. % % %
J.P. Morgan Securities LLC % % %
- % % %
JPMorgan Chase & Co. % % %
JPMorgan Chase Bank, National Association % % %
J.P. Morgan International Finance Limited % % %
J.P. Morgan Structured Products B.V. % % %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile
% % %

10. Sonstige Informationen:
 

Datum
05.06.2026


05.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Delivery Hero SE
Oranienburger Straße 70
10117 Berlin
Deutschland
Internet: www.deliveryhero.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2340584  05.06.2026 CET/CEST

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