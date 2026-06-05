EQS-PVR: Zalando SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Stimmrechtsmitteilung: Zalando SE

Zalando SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



05.06.2026 / 09:46 CET/CEST

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Stimmrechtsmitteilung



1. Angaben zum Emittenten Name: Zalando SE Straße, Hausnr.: Valeska-Gert-Straße 5 PLZ: 10243 Ort: Berlin

Deutschland Legal Entity Identifier (LEI): 529900YRFFGH5AXU4S86

2. Grund der Mitteilung Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte X Sonstiger Grund:

freiwillige Konzernmitteilung aufgrund Schwellenberührung eines Tochterunternehmens

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Juristische Person: Massachusetts Financial Services Company

Registrierter Sitz, Staat: Boston, Massachusetts, Vereinigte Staaten von Amerika

4. Namen der Aktionäre

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.

MFS Meridian Funds Sociétés d'investissement à capital variable



5. Datum der Schwellenberührung: 05.05.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile Anteil Stimmrechte

(Summe 7.a.) Anteil Instrumente

(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.) Summe Anteile

(Summe 7.a. + 7.b.) Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG neu 6,73 % 0,14 % 6,87 % 264193956 letzte Mitteilung 5,01 % 0,00 % 5,01 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG) ISIN absolut in % direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) direkt

(§ 33 WpHG) zugerechnet

(§ 34 WpHG) DE000ZAL1111 0 17791437 0,00 % 6,73 % Summe 17791437 6,73 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % Equity Call Option 16.02.2029 363800 0,14 % Summe 363800 0,14 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 0 0,00 % Summe 0 0,00 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden. X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher Massachusetts Financial Services Company % % % MFS Institutional Advisors, Inc. % % % 3060097 Nova Scotia Company % % % MFS Investment Management Canada Limited % % % - % % % Massachusetts Financial Services Company % % % MFS Institutional Advisors, Inc. % % % - % % % Massachusetts Financial Services Company % % % MFS Heritage Trust Company % % % - % % % Massachusetts Financial Services Company % % % MFS International Ltd. % % % MFS International Holdings Pty Ltd % % % MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. 3,11 % % % - % % % Massachusetts Financial Services Company % % % MFS International Ltd. % % % MFS International Holdings Pty Ltd % % % MFS Investment Management K.K. % % % - % % % Massachusetts Financial Services Company % % % MFS International Ltd. % % % MFS International Holdings Pty Ltd % % % MFS International (U.K.) Limited % % % - % % % Massachusetts Financial Services Company % % % MFS International Ltd. % % % MFS International Holdings Pty Ltd % % % MFS International Australia Pty Ltd % % %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG

(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)



Datum der Hauptversammlung:

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile % % %

10. Sonstige Informationen:



Datum

03.06.2026

mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)Datum der Hauptversammlung:Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:Datum

05.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Zalando SE Valeska-Gert-Straße 5 10243 Berlin Deutschland Internet: https://corporate.zalando.de

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