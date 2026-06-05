EQS-PVR: Zalando SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

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EQS Stimmrechtsmitteilung: Zalando SE
Zalando SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

05.06.2026 / 09:46 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten
Name: Zalando SE
Straße, Hausnr.: Valeska-Gert-Straße 5
PLZ: 10243
Ort: Berlin
Deutschland
Legal Entity Identifier (LEI): 529900YRFFGH5AXU4S86

2. Grund der Mitteilung
  Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
  Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
  Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
X Sonstiger Grund:
freiwillige Konzernmitteilung aufgrund Schwellenberührung eines Tochterunternehmens

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Juristische Person: Massachusetts Financial Services Company
Registrierter Sitz, Staat: Boston, Massachusetts, Vereinigte Staaten von Amerika

4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
MFS Meridian Funds Sociétés d'investissement à capital variable

5. Datum der Schwellenberührung:
05.05.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile
  Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)		 Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)		 Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)		 Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
neu 6,73 % 0,14 % 6,87 % 264193956
letzte Mitteilung 5,01 % 0,00 % 5,01 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
ISIN absolut in %
  direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)		 direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)
DE000ZAL1111 0 17791437 0,00 % 6,73 %
Summe 17791437 6,73 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
Equity Call Option 16.02.2029 363800 0,14 %
    Summe 363800 0,14 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
0 0,00 %
      Summe 0 0,00 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
  Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher
Massachusetts Financial Services Company % % %
MFS Institutional Advisors, Inc. % % %
3060097 Nova Scotia Company % % %
MFS Investment Management Canada Limited % % %
- % % %
Massachusetts Financial Services Company % % %
MFS Institutional Advisors, Inc. % % %
- % % %
Massachusetts Financial Services Company % % %
MFS Heritage Trust Company % % %
- % % %
Massachusetts Financial Services Company % % %
MFS International Ltd. % % %
MFS International Holdings Pty Ltd % % %
MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. 3,11 % % %
- % % %
Massachusetts Financial Services Company % % %
MFS International Ltd. % % %
MFS International Holdings Pty Ltd % % %
MFS Investment Management K.K. % % %
- % % %
Massachusetts Financial Services Company % % %
MFS International Ltd. % % %
MFS International Holdings Pty Ltd % % %
MFS International (U.K.) Limited % % %
- % % %
Massachusetts Financial Services Company % % %
MFS International Ltd. % % %
MFS International Holdings Pty Ltd % % %
MFS International Australia Pty Ltd % % %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile
% % %

10. Sonstige Informationen:
 

Datum
03.06.2026


05.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Zalando SE
Valeska-Gert-Straße 5
10243 Berlin
Deutschland
Internet: https://corporate.zalando.de

Ende der Mitteilung EQS News-Service

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