EQS-PVR: Zalando SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Group · Uhr
EQS Stimmrechtsmitteilung: Zalando SE
Zalando SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
05.06.2026 / 09:46 CET/CEST
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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
Datum
1. Angaben zum Emittenten
|Name:
|Zalando SE
|Straße, Hausnr.:
|Valeska-Gert-Straße 5
|PLZ:
|10243
|Ort:
|Berlin
Deutschland
|Legal Entity Identifier (LEI):
|529900YRFFGH5AXU4S86
2. Grund der Mitteilung
|Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
|Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
|Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
|X
|Sonstiger Grund:
freiwillige Konzernmitteilung aufgrund Schwellenberührung eines Tochterunternehmens
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
|Juristische Person: Massachusetts Financial Services Company
Registrierter Sitz, Staat: Boston, Massachusetts, Vereinigte Staaten von Amerika
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
|MFS Meridian Funds Sociétés d'investissement à capital variable
5. Datum der Schwellenberührung:
|05.05.2026
6. Gesamtstimmrechtsanteile
|Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)
|Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)
|Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)
|Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
|neu
|6,73 %
|0,14 %
|6,87 %
|264193956
|letzte Mitteilung
|5,01 %
|0,00 %
|5,01 %
|/
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
|ISIN
|absolut
|in %
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|DE000ZAL1111
|0
|17791437
|0,00 %
|6,73 %
|Summe
|17791437
|6,73 %
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|Equity Call Option
|16.02.2029
|363800
|0,14 %
|Summe
|363800
|0,14 %
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Barausgleich oder physische Abwicklung
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|0
|0,00 %
|Summe
|0
|0,00 %
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
|Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
|X
|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:
|Unternehmen
|Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher
|Instrumente in %, wenn 5% oder höher
|Summe in %, wenn 5% oder höher
|Massachusetts Financial Services Company
|%
|%
|%
|MFS Institutional Advisors, Inc.
|%
|%
|%
|3060097 Nova Scotia Company
|%
|%
|%
|MFS Investment Management Canada Limited
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|Massachusetts Financial Services Company
|%
|%
|%
|MFS Institutional Advisors, Inc.
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|Massachusetts Financial Services Company
|%
|%
|%
|MFS Heritage Trust Company
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|Massachusetts Financial Services Company
|%
|%
|%
|MFS International Ltd.
|%
|%
|%
|MFS International Holdings Pty Ltd
|%
|%
|%
|MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
|3,11 %
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|Massachusetts Financial Services Company
|%
|%
|%
|MFS International Ltd.
|%
|%
|%
|MFS International Holdings Pty Ltd
|%
|%
|%
|MFS Investment Management K.K.
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|Massachusetts Financial Services Company
|%
|%
|%
|MFS International Ltd.
|%
|%
|%
|MFS International Holdings Pty Ltd
|%
|%
|%
|MFS International (U.K.) Limited
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|Massachusetts Financial Services Company
|%
|%
|%
|MFS International Ltd.
|%
|%
|%
|MFS International Holdings Pty Ltd
|%
|%
|%
|MFS International Australia Pty Ltd
|%
|%
|%
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
|Anteil Stimmrechte
|Anteil Instrumente
|Summe Anteile
|%
|%
|%
10. Sonstige Informationen:
Datum
|03.06.2026
05.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Zalando SE
|Valeska-Gert-Straße 5
|10243 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|https://corporate.zalando.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2339924 05.06.2026 CET/CEST
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