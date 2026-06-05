Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 05.06.2026
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 05. Juni 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|ABM Industries
|Bericht 2. Quartal 2026
|CLONTARF ENERGY
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Fabasoft
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|G-III Apparel Group
|Bericht 1. Quartal 2027
|JPMorgan India Growth & Income
|Bericht 2. Quartal 2026
|KEFI Gold and Copper
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|MR. PRICE GROUP RC -,025
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Nextgen Digital Platforms
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|QUANTASING GRP ADR/3CL.A
|Bericht 3. Quartal 2026
|Savannah Energy
|Bericht Geschäftsjahr 2025
|Sectra
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|StealthGas
|Bericht 1. Quartal 2026
|TEMPLETON EM MKTS
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Tuniu
|Bericht 1. Quartal 2026
|Versarien
|Bericht 2. Quartal 2026
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
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