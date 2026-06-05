Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 05.06.2026

onvista · Uhr

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 05. Juni 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
ABM IndustriesBericht 2. Quartal 2026
CLONTARF ENERGYBericht Geschäftsjahr 2025
FabasoftBericht Geschäftsjahr 2026
G-III Apparel GroupBericht 1. Quartal 2027
JPMorgan India Growth & IncomeBericht 2. Quartal 2026
KEFI Gold and CopperBericht Geschäftsjahr 2025
MR. PRICE GROUP RC -,025Bericht Geschäftsjahr 2026
Nextgen Digital PlatformsBericht Geschäftsjahr 2026
QUANTASING GRP ADR/3CL.ABericht 3. Quartal 2026
Savannah EnergyBericht Geschäftsjahr 2025
SectraBericht Geschäftsjahr 2026
StealthGasBericht 1. Quartal 2026
TEMPLETON EM MKTSBericht Geschäftsjahr 2026
TuniuBericht 1. Quartal 2026
VersarienBericht 2. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Fabasoft
Nextgen Digital Platforms
KEFI Gold and Copper
Sectra
Tuniu
ABM Industries
StealthGas
MR. PRICE GROUP RC -,025
QUANTASING GRP ADR/3CL.A
G-III Apparel Group
Savannah Energy
JPMorgan India Growth & Income
TEMPLETON EM MKTS
Versarien
CLONTARF ENERGY

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