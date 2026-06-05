Flatexdegiro: Günstigste Brokerplattform im Sektor – mit 21 Prozent

Was bewegt die Aktie?

Berenberg hat in einer größeren Analyse des Broker- und Finanztechnologiesektors Flatexdegiro besonders positiv herausgestellt. Die Kombination aus niedrigster Bewertung im Vergleich zu den Wettbewerbern und einem erwarteten Gewinnwachstum von durchschnittlich 21 Prozent pro Jahr bis 2028 sei ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis.

Das Kurs/Gewinn-Verhältnis liegt aktuell bei 16,6 – moderat und deutlich unter dem, was vergleichbare Wachstumswerte im Fintech-Segment aufrufen. Wer auf der Suche nach einem Wachstumsunternehmen mit vernünftiger Bewertung ist, findet bei Flatexdegiro derzeit eine interessante Ausgangslage.

Charttechnik

Die relative Stärke gegenüber dem Gesamtmarkt am heutigen schwachen Handelstag ist ein positives Signal. Wer bereits investiert ist, darf die Reaktion mit Zufriedenheit beobachten.

Martins Einschätzung

Flatexdegiro ist ein seltener Fall: ein Wachstumsunternehmen mit niedrigem Kurs/Gewinn-Verhältnis und starker Gewinnentwicklung. Wenn Berenberg mit dem 21-Prozent-Wachstum richtig liegt, ist die aktuelle Bewertung günstig. Die relative Stärke im heutigen schwachen Umfeld unterstützt das Bild.