Ifo-Umfrage: Mehr als jedes zweite Unternehmen nutzt KI

Berlin, 05. Jun (Reuters) - ⁠Mehr als jedes zweite Unternehmen in Deutschland nutzt einer Umfrage zufolge Künstliche Intelligenz (KI). 54,5 Prozent setzen KI bereits in ihren Geschäftsprozessen ein, wie aus der am Freitag veröffentlichten Erhebung des Münchner Ifo-Instituts hervorgeht. Im vergangenen Jahr lag der Anteil erst bei 40,9 Prozent. Weitere 16 Prozent der Unternehmen planen den Einsatz von KI, ‌21,6 Prozent diskutieren darüber. "Künstliche Intelligenz ist in der deutschen Wirtschaft endgültig in der Breite angekommen", sagte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe. "Die Dynamik bei der Einführung ist hoch."

Der Digitalverband Bitkom rechnet damit, ⁠dass Unternehmen verstärkt ⁠auf diese Technologie zurückgreifen werden. "Die Nutzung von Künstlicher Intelligenz in der deutschen Wirtschaft hat sich innerhalb von zwei Jahren mehr als verdoppelt – und dieser Trend wird sich fortsetzen", sagte Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder der Nachrichtenagentur Reuters. KI sei die Schlüsseltechnologie der Digitalisierung. Sie ermögliche effizientere Prozesse und völlig neue Geschäftsmodelle. Wichtige Treiber seien der internationale Wettbewerbsdruck und die rasante Weiterentwicklung der Technologie - nicht zuletzt durch Agentic AI, also ‌KI-Systeme, die Aufgaben eigenständig planen und ausführen können. "Hinzu kommt, dass ‌leistungsfähige KI-Anwendungen für Unternehmen einfach und günstig einsetzbar sind", sagte Rohleder. "Die Einstiegshürden sind extrem niedrig."

INDUSTRIE VORN

Besonders stark verbreitet ist KI der Ifo-Umfrage zufolge in der Industrie. Dort nutzen bereits 58,7 Prozent der Betriebe solche Anwendungen. Auch im ⁠Dienstleistungssektor ist der Einsatz mit 56,2 Prozent weit verbreitet. Im Handel hat sich die Nutzung ebenfalls deutlich auf ‌nun rund 45 Prozent ausgeweitet. "Besonders dynamisch ist die ⁠Entwicklung im Bauhauptgewerbe", betonten die Ifo-Forscher. Innerhalb von drei Jahren stieg der Anteil der Firmen mit KI-Nutzung von 7,1 auf 39,8 Prozent.

Mit der Unternehmensgröße steigt auch die Verbreitung von Künstlicher Intelligenz. So setzen Großunternehmen mit 67,2 Prozent die Technologie deutlich häufiger ein als kleine (51,2 Prozent) ‌und mittlere Unternehmen (47,2 Prozent). Bei denen, die KI einsetzen, ⁠dominieren externe Anwendungen: Knapp drei Viertel nutzen kostenpflichtige ⁠Lösungen von Drittanbietern. Zudem greifen 48,4 Prozent auf kostenfreie KI-Anwendungen zurück. 22,5 Prozent nutzen nur kostenlose Systeme. "Eigene KI-Systeme entwickeln dagegen deutlich weniger Unternehmen", hieß es. Der Anteil liegt hier bei 18,7 Prozent.

Unternehmen nutzen KI bislang vor allem zur Unterstützung bestehender Arbeitsprozesse. Besonders häufig kommt sie in der Verwaltung, bei der Datenanalyse, beim Programmieren, im Schriftverkehr sowie zur Informationsrecherche zum Einsatz. Viele Unternehmen verwenden KI zudem für Aufgaben in Planung, Controlling oder Kundenkommunikation. In der Industrie gewinnt sie auch in produktionsnahen Bereichen wie Qualitätskontrolle, Produktionsplanung oder Wartung immer mehr an Bedeutung. "Die Unternehmen setzen KI vor allem dort ein, ⁠wo sie sich konkrete Effizienzgewinne versprechen", sagte Ifo-Experte Wohlrabe. "Besonders bei Routineaufgaben und der Verarbeitung großer Informationsmengen eröffnet KI neue Möglichkeiten."

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)