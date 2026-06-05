Infineon Downgrade, Crowdstrike liefert, Broadcom enttäuscht

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Infineon: Höheres Kursziel, aber weniger Euphorie

Warburg Research hebt das Kursziel fast spektakulär an, senkt aber gleichzeitig das Rating. Was steckt hinter dieser ungewöhnlichen Kombination – und wie viel KI-Fantasie steckt bereits im Kurs von Infineon?

Crowdstrike: Starke Zahlen, schwierige Reaktion

Der Cybersecurity-Spezialist liefert ein solides Quartal, hebt die Prognose an und kündigt einen Aktiensplit an. Trotzdem reagiert die Crowdstrike-Aktie schwächer. Wir schauen, ob hier eher die Zahlen oder die Bewertung das Thema sind.

Broadcom: KI-Wachstum trifft hohe Erwartungen

Broadcom meldet kräftiges Wachstum, starke AI-Umsätze und einen Ausblick über Konsens. Dennoch zeigt sich der Markt skeptisch. Entscheidend ist die Frage: Waren die Erwartungen inzwischen einfach zu hoch?