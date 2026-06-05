Infineon: Kursziel springt auf 84 Euro – aber ich wäre vorsichtig

Was bewegt die Aktie?

Die UBS-Analysten lagen mit ihrem früheren Kaufrating richtig: Das Kursziel von 47 Euro stammte aus Anfang Februar, als die Aktie ebenfalls bei rund 42 Euro notierte. Seitdem hat sich die Aktie gut entwickelt. Nun haben die Analysten das Kursziel auf 84 Euro angehoben – eine deutliche Revision nach oben.

Gleichzeitig haben sie das Kaufrating aufgegeben und auf Halten zurückgestuft. Das Signal ist klar: Die Analysten sehen die Aktie nach dem Anstieg nicht mehr als günstigen Einstieg, sondern als fair bewertet.

Zusätzlichen Druck erzeugt die allgemeine Schwäche bei US-Halbleiterwerten, die sich auf den gesamten Sektor überträgt. Infineon ist als europäischer Halbleiterhersteller davon nicht abgekoppelt.

Charttechnik

Infineon zeigt im aktuellen Umfeld deutliche Rücksetzer. Die Schwäche des Sektors überlagert die positive Neubewertung durch die UBS. Neue Käufe auf dem aktuellen Niveau erscheinen riskant.

Martins Einschätzung

Das stark angehobene Kursziel zeigt, wie sehr sich die fundamentale Einschätzung verändert hat. Doch ein Kursziel von 84 Euro rechtfertigt kein Kaufrating mehr, wenn die Aktie bereits deutlich gestiegen ist. Im aktuellen Marktumfeld mit Sektorschwäche bei Halbleitern wäre ich bei Infineon für neue Käufe vorsichtig.