Dax-Halbleiteraktie unter Druck

Infineon: Kursziel springt auf 84 Euro – aber ich wäre vorsichtig

onvista · Uhr

UBS hat das Kursziel für Infineon von 47 auf 84 Euro nahezu verdoppelt, gleichzeitig aber das Kaufrating gestrichen und auf Halten zurückgestuft. Hintergrund ist die Schwäche des US-Halbleitersektors, die auch Infineon belastet.

Artikel teilen:

Was bewegt die Aktie?

Die UBS-Analysten lagen mit ihrem früheren Kaufrating richtig: Das Kursziel von 47 Euro stammte aus Anfang Februar, als die Aktie ebenfalls bei rund 42 Euro notierte. Seitdem hat sich die Aktie gut entwickelt. Nun haben die Analysten das Kursziel auf 84 Euro angehoben – eine deutliche Revision nach oben.

Gleichzeitig haben sie das Kaufrating aufgegeben und auf Halten zurückgestuft. Das Signal ist klar: Die Analysten sehen die Aktie nach dem Anstieg nicht mehr als günstigen Einstieg, sondern als fair bewertet.

Zusätzlichen Druck erzeugt die allgemeine Schwäche bei US-Halbleiterwerten, die sich auf den gesamten Sektor überträgt. Infineon ist als europäischer Halbleiterhersteller davon nicht abgekoppelt.

Charttechnik

Infineon zeigt im aktuellen Umfeld deutliche Rücksetzer. Die Schwäche des Sektors überlagert die positive Neubewertung durch die UBS. Neue Käufe auf dem aktuellen Niveau erscheinen riskant.

Martins Einschätzung

Das stark angehobene Kursziel zeigt, wie sehr sich die fundamentale Einschätzung verändert hat. Doch ein Kursziel von 84 Euro rechtfertigt kein Kaufrating mehr, wenn die Aktie bereits deutlich gestiegen ist. Im aktuellen Marktumfeld mit Sektorschwäche bei Halbleitern wäre ich bei Infineon für neue Käufe vorsichtig.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Infineon

Das könnte dich auch interessieren

Cybersecurity-Aktie
CrowdStrike: Vorzeigequartal mit Aktiensplit – gute Reaktionheute, 14:46 Uhr · onvista
CrowdStrike: Vorzeigequartal mit Aktiensplit – gute Reaktion
Chip-Aktie auf Jahreshoch
ASML: Warum ich bei 1.500 Euro nicht mehr kaufe03. Juni · onvista
ASML: Warum ich bei 1.500 Euro nicht mehr kaufe
KI-Halbleiter-Aktie nach Rekordquartal
Broadcom: Zahlen sensationell – warum der Kurs trotzdem fälltheute, 14:53 Uhr · onvista
Broadcom: Zahlen sensationell – warum der Kurs trotzdem fällt
Wolfram-Aktie unter Verkaufsdruck
Almonty: Wandelanleihe drückt den Kurs – Wolfram bleibt spannendheute, 15:11 Uhr · onvista
Almonty: Wandelanleihe drückt den Kurs – Wolfram bleibt spannend
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Abseits von Gold und Silber
So holst du dir Platin und Co. ins Depotheute, 12:30 Uhr · onvista
E-Auto Luce vorgestellt
Der neue Ferrari floppt vielleicht – doch die Aktie ist attraktivgestern, 12:00 Uhr · onvista
Kryptowährung unter Druck
Unter 70.000 Dollar: So beurteile ich den Bitcoin-Chart jetzt03. Juni · onvista
Alle Plus-Analysen