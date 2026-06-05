IRW-News: Bitzero Holdings Inc.: Bitzero Holdings Inc. erhält Zulassung zum Handel am Nasdaq Stock Market

IRW-PRESS: Bitzero Holdings Inc.: Bitzero Holdings Inc. erhält Zulassung zum Handel am Nasdaq Stock Market

Der Handel mit den Stammaktien an der Nasdaq wird voraussichtlich am Dienstag, den 9. Juni 2026 unter dem Kürzel AIBZ beginnen

VANCOUVER, BC (4. Juni 2026) / IRW-Press / Bitzero Holdings Inc. (CSE: BITZ.U) (OTCQB: BTZRF) (FWB: 000) (Bitzero oder das Unternehmen), ein Anbieter nachhaltiger Blockchain- und Hochleistungsrechenzentrumsinfrastruktur (HPC), freut sich bekannt zu geben, dass die Stammaktien des Unternehmens (die Stammaktien) zum Handel am The Nasdaq Stock Market (die Nasdaq) unter dem Kürzel AIBZ zugelassen worden sind.

Der Handel mit den Stammaktien an der Nasdaq wird voraussichtlich am Dienstag, den 9. Juni 2026 beginnen. Die Notierung an der Nasdaq ist ein bedeutender Meilenstein in der Wachstumsstrategie von Bitzero und sollte die Sichtbarkeit des Unternehmens bei institutionellen und privaten Investoren erhöhen, die Liquidität verbessern und den Zugang zu den US-Kapitalmärkten erweitern. Gleichzeitig wird sich das Handelskürzel des Unternehmens an der Canadian Securities Exchange (die CSE) am selben Datum von BITZ.U in AIBZ.U ändern. Das Unternehmen geht davon aus, dass seine Stammaktien in Verbindung mit der Nasdaq-Notierung am 9. Juni 2026 vom OTCQB Venture Market delistet werden.

In Verbindung mit der Nasdaq-Notierung hat das Unternehmen bei der United States Securities and Exchange Commission (die SEC) gemäß dem multijurisdiktionalen Offenlegungssystem eine Registrierungserklärung auf Formblatt 40-F eingereicht. Die Registrierungserklärung wird voraussichtlich am 8. Juni 2026 um oder vor 16:30 Uhr (Eastern Time) im Vorfeld der Aufnahme des Handels an der Nasdaq am 9. Juni 2026 in Kraft treten.

Für die bestehenden Aktionäre besteht bezüglich der Nasdaq-Notierung oder der Änderung des CSE-Kürzels kein Handelsbedarf. Zuvor ausgegebene Aktienzertifikate behalten ihre Gültigkeit und müssen nicht ausgetauscht werden. Die CUSIP- und ISIN-Nummern für die Stammaktien bleiben auch unverändert.

Mit der heutigen Bekanntgabe beginnt ein spannendes neues Kapitel für unser Unternehmen. Über die Nasdaq erhalten wir Zugang zu einem der weltweit führenden Kapitalmärkte, während wir unsere Wachstumsziele verfolgen und langfristigen Wert für unsere Aktionäre schaffen, so Mohammed Bakhashwain, Gründer und CEO von Bitzero. Gleichzeitig stärken wir unser Board und unsere strategischen Kompetenzen durch die Ernennung von zwei erfahrenen Direktoren, die wertvolles Fachwissen und neue Perspektiven in unser Board einbringen.

Änderungen im Board und in der Unternehmensführung

- In Verbindung mit dem Wechsel des Unternehmens an die Nasdaq ist Gilles Seguin mit sofortiger Wirkung als Chair und Direktor zurückgetreten. Das Board dankt Herrn Seguin für seine Führungsstärke und sein Engagement während einer entscheidenden Phase in der Entwicklung des Unternehmens.

- Gründer und CEO Mohammed Bakhashwain wurde mit sofortiger Wirkung zum Chair des Boards berufen, um die Führungskontinuität sicherzustellen, während das Unternehmen sein nächstes Kapitel als ein an der Nasdaq notierter Emittent aufschlägt.

- Zur Förderung des Wachstums des Unternehmens hat das Board Guido Contesso und Selena Barrera mit sofortiger Wirkung zu unabhängigen Direktoren ernannt.

Biografien der neuen Direktoren

- Guido Contesso - Herr Contesso verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen Finanzmärkte, Vermögensverwaltung, Private Equity und Risikokapital. Durch seine Tätigkeit bei institutionellen Investoren, Family-Offices und in der Wachstumsphase befindlichen Unternehmen über verschiedene Anlageklassen hinweg besitzt er besondere Kenntnisse zu Kapitalbeschaffung, der Umsetzung von Investitionen und grenzüberschreitenden Transaktionen. Mit seiner Erfahrung in der Geschäftsentwicklung und den Kapitalmärkten mit Technologieschwerpunkt wird er voraussichtlich insbesondere zu Bitzeros Expansion in die Bereiche nachhaltige digitale Infrastruktur und KI-/HPC-Rechenzentren beitragen.

- Selena Barrera - Frau Barrera verfügt als Unternehmensstrategin, Forscherin und Governance-Befürworterin über tiefgreifende Erfahrung in der Stärkung von Institutionen und der Förderung von Gemeinschaftsentwicklung. Sie war als Leiterin und Beraterin an Initiativen in den Bereichen organisatorische Effektivität, Qualitätssicherung, Auditierung, Einbeziehung von Stakeholdern und operative Rechenschaftslegung beteiligt und half Unternehmen beim Aufbau von nachhaltigen Systemen, die Transparenz, Integrität und das Vertrauen der Öffentlichkeit gewährleisten. Nachdem sie sich seit langem mit der Entwicklung von Wirtschafts- und Finanzsystemen befasst, verfügt Frau Barrera über eine umfassende Perspektive zu Governance, institutioneller Widerstandsfähigkeit und den gesellschaftlichen Auswirkungen von Innovationen, die auf kollaborativer Führung und langfristiger Wertschöpfung für Stakeholder gründet.

Über Bitzero Holdings Inc.

Bitzero Holdings Inc. ist ein Anbieter von IT-Energie-Infrastruktur und hocheffizienten Energielösungen für Rechenzentren. Geschäftsschwerpunkte des Unternehmens sind die Entwicklung von Rechenzentren, Hochleistungsrechenleistung (HPC) sowie strategische Partnerschaften im Bereich Rechenzentrums-Hosting. Bitzero Holdings Inc. betreibt mittlerweile vier Rechenzentrumsstandorte in Nordamerika und Skandinavien, die mit ökologisch verträglicher und klimafreundlicher Energie betrieben werden. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bitzero.com.

Kontakt Bitzero

Mohammed Bakhashwain

+44 777 303 0394

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IR-Kontakt

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480-625-5772

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Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze sowie zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zu den zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen zu: dem voraussichtlichen Beginn des Handels mit den Stammaktien an der Nasdaq am 9. Juni 2026; der erwarteten Änderung des Handelskürzels des Unternehmens an der CSE; der erwarteten Dekotierung der Stammaktien vom OTCQB Venture Market; den erwarteten Vorteilen der Nasdaq-Notierung, einschließlich erhöhter Sichtbarkeit, verbesserter Liquidität, breiteren Zugangs zu den Kapitalmärkten und gestärkter Marktpositionierung; der Wachstumsstrategie des Unternehmens und der Verfolgung von Wachstumszielen; der Mission des Unternehmens und der Expansion in die Bereiche nachhaltige digitale Infrastruktur sowie KI-/HPC-Rechenzentren; und der Schaffung langfristiger Werte für die Aktionäre.

Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen basieren auf bestimmten Annahmen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den wesentlichen Annahmen gehören unter anderem: dass die Stammaktien des Unternehmens wie erwartet zum Handel an der Nasdaq zugelassen werden; dass die SEC-Registrierungserklärung auf Formular 40-F vor dem voraussichtlichen Handelsbeginn für wirksam erklärt wird; dass die allgemeinen Markt- und Wirtschaftsbedingungen stabil bleiben; und dass das Unternehmen seine Geschäftstätigkeit im normalen Geschäftsverlauf fortsetzen wird.

Zu den wesentlichen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen abweichen, gehören unter anderem: dass das Unternehmen möglicherweise nicht die erwarteten Vorteile der Notierung an der Nasdaq erzielt; Handelsvolumina und Liquidität steigen möglicherweise nicht wie erwartet; dass sich die allgemeine Markt-, Wirtschafts- und Branchenlage verschlechtern kann; dass das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage ist, zu günstigen Konditionen oder überhaupt Zugang zu den Kapitalmärkten zu erhalten; Änderungen der geltenden Gesetze oder Vorschriften; dass das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage ist, die Anforderungen für die fortgesetzte Notierung an der Nasdaq oder der CSE aufrechtzuerhalten; Schwankungen der Bitcoin-Preise und der Marktbedingungen für Kryptowährungen; Wettbewerb durch andere Akteure in der Rechenzentrums- und Blockchain-Branche; sowie sonstige Risiken, die in den öffentlichen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens beschrieben sind, die bei SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und bei der SEC (www.sec.gov) eingereicht wurden.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen oder Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen zu verlassen.

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