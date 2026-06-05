IRW-News: Onco-Innovations Limited: Onco-Innovations unterzeichnet Absichtserklärung mit Nanosoft Polymers, um die Entwicklung von Polymeren und Wirkstoffverabreichungssystemen für das ONC010-Programm voranzutreiben

IRW-PRESS: Onco-Innovations Limited: Onco-Innovations unterzeichnet Absichtserklärung mit Nanosoft Polymers, um die Entwicklung von Polymeren und Wirkstoffverabreichungssystemen für das ONC010-Programm voranzutreiben

Vancouver, Kanada - 5. Juni 2026 / IRW-Press / Onco-Innovations Limited (CBOE CA: ONCO) (OTCQB: ONNVF) (FWB: W1H, WKN: A3EKSZ) (Onco oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es mit Nanosoft Polymers (Nanosoft), einem auf Biotechnologie spezialisierten Polymerunternehmen, als ersten Schritt zur Aushandlung einer Dienstleistungsvereinbarung über die Entwicklung von Polymerverfahren, die analytische Charakterisierung und die Optimierung der Arzneimittelformulierung für die exklusiv lizenzierte PNKP-Inhibitor-Technologie des Unternehmens, ONC010, eine unverbindliche Absichtserklärung (die LOI) abgeschlossen hat. Die LOI ist unverbindlich und es besteht keine Gewissheit, dass es zum Abschluss einer Dienstleistungsvereinbarung kommt.

Nanosoft ist spezialisiert auf die Entwicklung von funktionellen Polymeren und Copolymeren für die Bereiche Arzneimittelverabreichung, Diagnostik und therapeutische Anwendungen. Nanosoft wird von Dr. Xiaobing Xiong geleitet, einem erfahrenen Polymerwissenschaftler mit umfangreicher Expertise in der translationalen Polymertechnik und nanotechnologiegestützten Wirkstoffverabreichungssystemen. Dr. Xiong arbeitete unter der Leitung von Dr. Afsaneh Lavasanifar, einem führenden Nanopartikelwissenschaftler an der University of Alberta. Sowohl Dr. Xiong als auch Dr. Lavasanifar sind Miterfinder des patentierten Nano-Verabreichungssystems von Onco-Innovations.

In der LOI legen die Parteien ihre Absicht fest, Verhandlungen über die endgültigen Vereinbarungsunterlagen für die geplanten Entwicklungsaktivitäten zu Polymeren zu führen. Diese werden voraussichtlich die Polymersynthese und Prozessoptimierung, die Unterstützung bei analytischen Charakterisierungsmethoden, Maßnahmen zur Formulierungsoptimierung, die Unterstützung bei der Entwicklung von verkapselten Wirkstoffen sowie die Planung des Prozesstransfers zur Unterstützung potenzieller künftiger GMP-konformer Herstellungsaktivitäten umfassen.

Diese LOI mit Nanosoft stellt einen soliden ersten Schritt dar, während wir uns weiter um den Aufbau des technischen Rahmens für ONC010 bemühen. Polymertechnik und Nanopartikelformulierung sind wichtige Komponenten unseres Entwicklungswegs und die beabsichtigte Beziehung mit Nanosoft soll die weitere Planung in Bezug auf Skalierbarkeit, Reproduzierbarkeit und regulatorische Bereitschaft unterstützen, so Thomas OShaughnessy, Chief Executive Officer von Onco-Innovations.

Dr. Islam Mohamed, Chief Medical Officer von Onco-Innovations, fügte hinzu: Die Entwicklung von nanopartikelbasierten onkologischen Therapeutika erfordert eine sorgfältige Integration von Polymerwissenschaft, Formulierungstechnik und analytischer Charakterisierung. Die bisherigen Erfahrungen von Dr. Xiongs mit dem proprietären Nano-Verabreichungssystem des Unternehmens bilden zusammen mit dem auf Polymere spezialisierten Fachwissen von Nanosoft eine solide Grundlage für die in der LOI vorgesehene Zusammenarbeit, während wir die Vorbereitung von ONC010 für künftige klinische und behördliche Entwicklungsaktivitäten fortsetzen.

Das Unternehmen gibt außerdem die Ernennung von Dave Antony zum Vice President of Corporate Finance bekannt. Herr Antony verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung bei der Unterstützung von Unternehmen in Fragen der Finanzplanung, Finanzberichterstattung, Corporate Governance und Unternehmensberatung.

Im Laufe seiner Karriere arbeitete Herr Antony mit kanadischen und internationalen Unternehmen und Organisationen in einer breiten Palette von Sektoren zusammen, darunter Gesundheit und Wellness, Technologie, natürliche Ressourcen, regulierte Glücksspiele sowie Kundenbindungs- und Medienmarketing. Er war Direktor bzw. leitender Angestellter zahlreicher börsennotierter und privater Unternehmen und hat in verschiedenen Phasen der Unternehmensentwicklung Funktionen in der Finanzaufsicht und Unternehmensführung übernommen.

Zu Herrn Antonys Erfahrung gehören auch Beratungsleistungen in den Bereichen Kapitalmärkte und Börsen. Er war Chairman des TSXV Advisory Committee für Alberta und Mitglied des nationalen TSXV Advisory Committee. Sein Hintergrund in den Bereichen Unternehmensführung, Finanzberichterstattung und Unternehmensfinanzierung wird Onco dabei unterstützen, seine auf die Onkologie ausgerichtete Entwicklungsstrategie weiter voranzutreiben und den Dialog mit Kapitalmarktakteuren zu suchen.

Über Onco-Innovations Limited

Onco-Innovations ist ein auf die Krebsforschung und -behandlung spezialisiertes kanadisches Unternehmen mit dem Schwerpunkt Onkologie. Onco-Innovations hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Verhinderung und Behandlung von Krebs durch zukunftsweisende Forschungsarbeit und innovative Lösungen voranzutreiben. Das Unternehmen hat sich eine weltweite Exklusivlizenz für eine patentierte Technologie gesichert, die gezielt auf solide Tumore wirkt.

Über Nanosoft Polymers

Nanosoft Polymers ist ein auf Biotechnologie spezialisierter Polymerhersteller mit Sitz in Winston-Salem, North Carolina, der sich auf funktionelle Polymere und Copolymere für die Bereiche Arzneimittelverabreichung, Diagnostik und therapeutische Anwendungen spezialisiert hat. Die Expertise des Unternehmens umfasst Polymersynthese und -funktionalisierung, Nanopartikel-Herstellung, Oberflächenmodifikation und kundenspezifische Synthese von reaktiven Oligomeren und Polymeren über eine breite Palette von Molekulargewichten.

IM NAMEN VON ONCO-INNOVATIONS LIMITED

Thomas OShaughnessy

Chief Executive Officer

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Thomas OShaughnessy

Chief Executive Officer

Tel: + 1 888 261 8055

investors@oncoinnovations.com

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