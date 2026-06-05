Lufthansa-Jet in Frankfurt eingeknickt - Mitarbeiter verletzt

Frankfurt, 05. ⁠Jun (Reuters) - Bei einem Zwischenfall mit einer Boeing 787 der Lufthansa sind am Frankfurter Flughafen mehrere Mitarbeiter verletzt worden. Wie die Fluggesellschaft mitteilte, klappte auf einer ‌Parkposition am Terminal am Donnerstag gegen 12.45 Uhr plötzlich das Bugfahrwerk ein. Der Rumpf der Maschine lag ⁠daraufhin teilweise ⁠auf dem Vorfeld. Einem Fotografen der Nachrichtenagentur Reuters zufolge waren mehrere Rettungsfahrzeuge um das Flugzeug herum im Einsatz.

Zum Zeitpunkt des Vorfalls befanden sich Firmenangaben zufolge Crew- und Bodenmitarbeiter an Bord, Fluggäste waren ‌noch nicht eingestiegen. Zwei Kabinencrew-Mitarbeitende von ‌Lufthansa und weitere Mitarbeitende von Dienstleistungsunternehmen wurden leicht verletzt und zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. "Alle ⁠anderen Mitglieder der insgesamt 13-köpfigen Lufthansa Crew wurden betreut ‌und ihre Heimreise wurde ⁠organisiert", hieß es weiter.

Der Großraumjet sollte eigentlich als Flug LH450 nach Los Angeles fliegen. Die genaue Ursache werde derzeit untersucht, teilte die Lufthansa ‌weiter mit. Experten seien ⁠vor Ort und prüften das ⁠Flugzeug. Die Boeing 787 solle nach Freigabe der Behörden im Laufe des späteren Abends in eine Technikhalle gebracht werden. Die vergleichsweise spritsparende 787 ist in der Lufthansa-Flotte relativ jung. Der Konzern ersetzt mit ihr nach und nach ältere Jets. Ein Boeing-Sprecher sagte, der Flugzeugbauer sei über den ⁠Vorfall informiert und unterstütze seinen Kunden.

(Bericht von Kai Pfaffenbach und Thomas SeythalGeschrieben von Isabelle Noack,redigiert von Scot W. ‌Stevenson)