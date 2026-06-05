Sportmode-Aktie nach Gewinnwarnung

Lululemon: Prognosekürzung – ich halte mich vorerst fern

onvista · Uhr

Lululemon verliert in der Vorbörse rund elf Prozent. Das Unternehmen hat die Jahresprognose sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn deutlich gesenkt. Nordamerika bleibt das Kernproblem, während China mit plus 20 Prozent weiter wächst.

Artikel teilen:

Was bewegt die Aktie?

Lululemon hatte für das laufende Geschäftsjahr 2026 ursprünglich einen Umsatz zwischen 11,3 und 11,5 Milliarden Dollar erwartet. Diese Prognose wurde nun auf 11 bis 11,15 Milliarden Dollar gesenkt – unter die untere Grenze der bisherigen Spanne. Der Marktkon sens lag bei 11,48 Milliarden. Die Lücke zum Konsens ist erheblich.

Das Nordamerika-Geschäft ist der Hauptbelastungsfaktor. Die Schwäche des US-Konsumenten trifft das Premium-Sportmodunternehmen direkt. Lululemon erzielt den Großteil seines Umsatzes in Nordamerika.

Im Kontrast dazu entwickelt sich das China-Geschäft weiterhin gut. Das Unternehmen geht für das Gesamtjahr von einem Umsatzwachstum von rund 20 Prozent in China aus. Das reicht jedoch nicht aus, um die Nordamerika-Schwäche zu kompensieren.

Charttechnik

Die Aktie dürfte heute unter dem Tief aus dem vergangenen Monat eröffnen – ein klar negatives charttechnisches Signal. Wer hier einsteigen möchte, sollte abwarten, bis sich der Kurs stabilisiert hat.

Martins Einschätzung

Eine Prognosekürzung auf dieses Ausmaß – deutlich unter dem Konsens – ist ein starkes negatives Signal. Nordamerika-Schwäche und eingetrübte Verbraucherstimmung in den USA sind kein kurzfristiges Problem. Ich halte mich bei Lululemon vorerst fern.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Lululemon Athletica

Das könnte dich auch interessieren

Cybersecurity-Aktie
CrowdStrike: Vorzeigequartal mit Aktiensplit – gute Reaktionheute, 14:46 Uhr · onvista
CrowdStrike: Vorzeigequartal mit Aktiensplit – gute Reaktion
Chip-Aktie auf Jahreshoch
ASML: Warum ich bei 1.500 Euro nicht mehr kaufe03. Juni · onvista
ASML: Warum ich bei 1.500 Euro nicht mehr kaufe
KI-Halbleiter-Aktie nach Rekordquartal
Broadcom: Zahlen sensationell – warum der Kurs trotzdem fälltheute, 14:53 Uhr · onvista
Broadcom: Zahlen sensationell – warum der Kurs trotzdem fällt
Wolfram-Aktie unter Verkaufsdruck
Almonty: Wandelanleihe drückt den Kurs – Wolfram bleibt spannendheute, 15:11 Uhr · onvista
Almonty: Wandelanleihe drückt den Kurs – Wolfram bleibt spannend
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Abseits von Gold und Silber
So holst du dir Platin und Co. ins Depotheute, 12:30 Uhr · onvista
E-Auto Luce vorgestellt
Der neue Ferrari floppt vielleicht – doch die Aktie ist attraktivgestern, 12:00 Uhr · onvista
Kryptowährung unter Druck
Unter 70.000 Dollar: So beurteile ich den Bitcoin-Chart jetzt03. Juni · onvista
Alle Plus-Analysen