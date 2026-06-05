Merz auf Westbalkan-Gipfel: Auch EU hat Schuld an langsamem Beitrittsprozess

Tivat, 05. ⁠Jun (Reuters) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat der Europäischen Union eine Mitschuld daran gegeben, dass die Westbalkan-Staaten immer noch nicht der EU beigetreten sind. "Wenn wir jetzt seit 13 Jahren keine neuen Mitglieder mehr aufgenommen haben, zeigt das, wie ‌Versäumnisse auch auf der Seite der Europäischen Union liegen. Und die wollen wir heute überwinden", sagte Merz am Freitag in Tivat in ⁠Montenegro vor ⁠Beginn des EU-Westbalkan-Gipfels. Er verwies auf einen gemeinsamen Vorschlag Deutschlands und Frankreichs, wie man die sechs Staaten des westlichen Balkans schon vor einem Beitritt stärker an die EU binden könnte. An dem Gipfel nehmen neben den meisten der 27 EU-Staaten auch Serbien, Bosnien-Herzegowina, Albanien, Nord-Mazedonien, Kosovo ‌und Montenegro teil.

Dem deutsch-französischen Vorschlag zufolge soll ‌ein Beobachterstatus für die Länder in den EU-Institutionen eingeführt werden. Sie sollen enger in Entscheidungsprozesse der EU einbezogen werden und einen privilegierten Zugang zum Binnenmarkt ⁠durch eine schrittweise Integration erhalten. Zudem soll es gemeinsame Sitzungen von EU-Institutionen ‌und Vertreterinnen und Vertretern der Westbalkan-Staaten ⁠zu regional relevanten Themen geben. Für denkbar wird auch gehalten, alle Verhandlungskapitel mit der EU zu eröffnen, weil die 27 Mitgliedstaaten auch später noch ihr Einverständnis geben können, ob ein Land ‌beitreten soll. Es sei wichtig, ⁠den Ländern zu zeigen, dass sie ⁠in der Perspektive zur EU dazugehören, betonte Merz.

Nach einem Gespräch mit dem serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Antonio Costa sagte der Kanzler, er fühle sich durch die Gespräche "ermutigt". Serbien gilt als besonders schwieriger Beitrittskandidat, weil das Land auch enge Beziehungen zu China und Russland pflegt und bei den Verhandlungen mit der EU kaum Fortschritte gemacht hat.

(Bericht ⁠von Andreas Rinke; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)