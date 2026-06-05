Merz: Sechs Westbalkan-Staaten sollen EU beitreten

Tivat, 05. ⁠Jun (Reuters) - Die EU hat den sechs Westbalkan-Staaten nach den Worten von Kanzler Friedrich Merz signalisiert, dass sie beitreten sollen. "Die klare Botschaft des heutigen Tages ist und wird bleiben: Wir wollen euch! Und wir wollen, dass diese Region, dass ‌diese Staaten dieser Region bald Mitglied der Europäischen Union werden", sagte Merz am Freitagnachmittag nach dem EU-Westbalkan-Gipfel in Tivat in Montenegro. "Das Ziel ist ⁠und bleibt ⁠die volle Mitgliedschaft aller Staaten der Westbalkanregion, weil wir ein strategisches Interesse daran haben, diese Staaten an uns, an die Europäische Union zu binden."

An dem Gipfel nahmen die 27 EU-Regierungen sowie die sechs Westbalkan-Staaten Serbien, Bosnien-Herzegowina, Albanien, Kosovo, Nordmazedonien und Montenegro teil. Man werde jetzt aber die ‌Strategie ändern und eine schrittweise Heranführung der Westbalkanstaaten ‌an die Europäische Union ermöglichen. Alle Teilnehmer hätten auf einen entsprechenden deutsch-französischen Vorschlag sehr positiv reagiert, sagte Merz. Der Vorschlag werde nun konkretisiert und stehe allen ⁠sechs Westbalkanstaaten offen. Dazu zähle ausdrücklich auch Serbien, sagte Merz nach einem ‌offenbar sehr deutlichen Gespräch von Frankreichs ⁠Präsident Emmanuel Macron, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, EU-Ratspräsident Antonio Costa und ihm mit dem serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic. "Wir haben ihm sehr klar gesagt, was wir erwarten, aber wir haben ihm auch das ‌klare Angebot gemacht, dass Serbien ⁠der Weg in die Europäische Union ⁠offen steht", betonte der Kanzler. "Allerdings muss sich Serbien auch entscheiden, wo es steht. Also eine Schaukelpolitik zwischen Russland, China und Europa, die kann es nicht geben", sagte er mit Blick darauf, dass die Regierung in Belgrad enge Kontakte zu Peking und Moskau sucht. "Serbien muss sich dann klar entscheiden, wo dieses Land auch seine Zukunft sieht. Und wenn die Antwort aus Serbien Europa ist, dann ist die Antwort aus Europa ⁠Serbien."

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)