Merz: Sozialpartner sollen vor Treffen über Fortschritte berichten

Berlin, 05. ⁠Jun (Reuters) - Kanzler Friedrich Merz hat die Erwartungen an ein Treffen der Bundesregierung mit den Sozialpartnern am Mittwoch im Kanzleramt heruntergeschraubt. "Wir werden am Mittwochabend in Berlin in einem etwas ‌größeren Kreis das fortsetzen, was in den letzten Wochen und Monaten in kleineren Kreisen immer schon stattgefunden hat", ⁠sagte ⁠Merz am Freitag am Rande eines Westbalkangipfels in Montenegro. Man habe einen intensiven Dialog mit den Sozialpartnern. Jetzt komme man zum ersten Mal mit je vier Vertretern der Gewerkschaften und Wirtschaftsverbände zusammen. Er habe diese ‌gebeten, bis Mittwoch den Versuch zu ‌unternehmen, "gemeinsame Vorschläge zu unterbreiten, wie sie denn den Standort sehen und was sie auch erwarten, um die Wettbewerbsfähigkeit des ⁠Standortes zu stärken". Dann gebe es einen Meinungsaustausch.

"Es bleibt natürlich ‌bei der Verantwortung der Sozialpartner, ⁠die Tarifpolitik gut und richtig zu machen, und es wird bei der Verantwortung der Politik bleiben, die politischen Entscheidungen zu treffen", betonte der CDU-Chef. ‌Aber wenn man zu ⁠einem größeren Konsens käme, würde ⁠das die Arbeit der Regierung und des Bundestages erleichtern. "Also ich erwarte zunächst einmal, dass die Sozialpartner am Mittwochabend ihrerseits sagen, was die gemeinsamen Gespräche denn ergeben haben, wenn sie bis dahin, so hoffe ich das, stattgefunden haben", fügte der Kanzler hinzu.

Die schwarz-rote Koalition arbeitet an einer Reihe von Reformprojekten und hat dafür ⁠heftigen Gegenwind etwa von der Gewerkschaft Verdi, aber auch von den Arbeitgebern bekommen.

(Bericht von Andreas Rinke, redigiert von Thomas ‌Seythal)