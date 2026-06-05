Münchener Rück - Dauerläufer pausiert
HSBC · Uhr
Dauerläufer pausiert
Die Münchener Rück-Aktie zählte lange Zeit zu den charttechnischen Dauerläufern am deutschen Aktienmarkt. So dominiert seit 2003 ein stabiler, langfristiger Aufwärtstrend mit höheren Hochs und höheren Tiefs. Seit dem Rekordhoch vom Frühjahr 2025 bei 615,80 EUR bekommt dieses Bild allerdings Risse. Nicht nur, dass das Papier in den Korrekturmodus übergegangen ist, sondern zuletzt wurde sogar eine Topbildung vervollständigt (siehe Chart). Letztlich spricht diese Entwicklung für einen hohen Reifegrad des übergeordneten Haussetrends. Rein rechnerisch hält die obere Umkehr ein Abschlagspotenzial von 110 EUR bereit, was zu einem Kursziel von knapp 400 EUR führt. Auf dem Weg in diese Region steht der Aktie jetzt eine wichtige Haltezone zur Verfügung. Gemeint ist die Kombination aus der 200-Wochen-Linie und dem Aufwärtstrend seit März 2020 (akt. bei 440,25/439,45 EUR). Ein nachhaltiger Bruch dieser Bastion erhöht das Risiko einer tieferen Trendanpassung und rückt die obere Begrenzung des Basisaufwärtstrends (auf Monatsbasis akt. bei 407,57 EUR) in den Mittelpunkt. Um das angeschlagene Chartbild zu verbessern, müsste sich die Aktie zumindest im Bereich der aktuellen Haltezone stabilisieren; besser wäre aber eine Rückeroberung der 500er-Marke, welche das o. g. Top negieren würde.
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 910
2)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.
Die Münchener Rück-Aktie zählte lange Zeit zu den charttechnischen Dauerläufern am deutschen Aktienmarkt. So dominiert seit 2003 ein stabiler, langfristiger Aufwärtstrend mit höheren Hochs und höheren Tiefs. Seit dem Rekordhoch vom Frühjahr 2025 bei 615,80 EUR bekommt dieses Bild allerdings Risse. Nicht nur, dass das Papier in den Korrekturmodus übergegangen ist, sondern zuletzt wurde sogar eine Topbildung vervollständigt (siehe Chart). Letztlich spricht diese Entwicklung für einen hohen Reifegrad des übergeordneten Haussetrends. Rein rechnerisch hält die obere Umkehr ein Abschlagspotenzial von 110 EUR bereit, was zu einem Kursziel von knapp 400 EUR führt. Auf dem Weg in diese Region steht der Aktie jetzt eine wichtige Haltezone zur Verfügung. Gemeint ist die Kombination aus der 200-Wochen-Linie und dem Aufwärtstrend seit März 2020 (akt. bei 440,25/439,45 EUR). Ein nachhaltiger Bruch dieser Bastion erhöht das Risiko einer tieferen Trendanpassung und rückt die obere Begrenzung des Basisaufwärtstrends (auf Monatsbasis akt. bei 407,57 EUR) in den Mittelpunkt. Um das angeschlagene Chartbild zu verbessern, müsste sich die Aktie zumindest im Bereich der aktuellen Haltezone stabilisieren; besser wäre aber eine Rückeroberung der 500er-Marke, welche das o. g. Top negieren würde.
Münchener Rück (Weekly)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart Münchener Rück
Quelle: LSEG, tradesignal²
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
AKTIEN IM FOKUS: Britische Banken unter Druck - Beschränkungen für China-Kundengestern, 11:11 Uhr · dpa-AFX
Plus-Analysen
E-Auto Luce vorgestelltDer neue Ferrari floppt vielleicht – doch die Aktie ist attraktivgestern, 12:00 Uhr · onvista
Kryptowährung unter DruckUnter 70.000 Dollar: So beurteile ich den Bitcoin-Chart jetzt03. Juni · onvista