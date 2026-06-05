Münchener Rück - Dauerläufer pausiert

Die Münchener Rück-Aktie zählte lange Zeit zu den charttechnischen Dauerläufern am deutschen Aktienmarkt. So dominiert seit 2003 ein stabiler, langfristiger Aufwärtstrend mit höheren Hochs und höheren Tiefs. Seit dem Rekordhoch vom Frühjahr 2025 bei 615,80 EUR bekommt dieses Bild allerdings Risse. Nicht nur, dass das Papier in den Korrekturmodus übergegangen ist, sondern zuletzt wurde sogar eine Topbildung vervollständigt (siehe Chart). Letztlich spricht diese Entwicklung für einen hohen Reifegrad des übergeordneten Haussetrends. Rein rechnerisch hält die obere Umkehr ein Abschlagspotenzial von 110 EUR bereit, was zu einem Kursziel von knapp 400 EUR führt. Auf dem Weg in diese Region steht der Aktie jetzt eine wichtige Haltezone zur Verfügung. Gemeint ist die Kombination aus der 200-Wochen-Linie und dem Aufwärtstrend seit März 2020 (akt. bei 440,25/439,45 EUR). Ein nachhaltiger Bruch dieser Bastion erhöht das Risiko einer tieferen Trendanpassung und rückt die obere Begrenzung des Basisaufwärtstrends (auf Monatsbasis akt. bei 407,57 EUR) in den Mittelpunkt. Um das angeschlagene Chartbild zu verbessern, müsste sich die Aktie zumindest im Bereich der aktuellen Haltezone stabilisieren; besser wäre aber eine Rückeroberung der 500er-Marke, welche das o. g. Top negieren würde.

Münchener Rück (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Münchener Rück

Quelle: LSEG, tradesignal²

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