Nach Panne mit Fahrwerk: Lufthansa-Flugzeug abgeschleppt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Panne bei einem Dreamliner am Frankfurter Flughafen ist das betroffene Flugzeug zum Technik-Gelände geschleppt worden. Die Boeing 787-9 von der Lufthansa sei in der Nacht enttankt und angehoben worden, teilte die Lufthansa mit. "Nach dem Anheben wurde das Fahrwerk ausgefahren und das Flugzeug auf eigenen Rädern zum Technik-Gelände geschleppt."

Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung habe die Untersuchung des Vorfalls bereits am Donnerstag aufgenommen, hieß es weiter. "Lufthansa unterstützt die Untersuchungen." Nach Abschluss der Untersuchungen soll die Boeing 787 demnach repariert werden.

Bugfahrwerk klappte plötzlich ein

Am Donnerstagmittag klappte nach Angaben der Lufthansa auf einer Parkposition unerwartet das Bugfahrwerk des Flugzeuges ein. Bei dem Vorfall stand die Maschine mit der Flugnummer LH450 an Einstiegsposition A15 vor dem Terminal 1. Sie sollte nach Los Angeles fliegen.

Zu diesem Zeitpunkt waren nur Mitarbeiter an Bord: 13 Crewmitglieder der Lufthansa und einige Beschäftigte von Partnerfirmen. Die Fluggäste warteten auf das Boarding. Zwei Kabinencrew-Mitarbeitende von Lufthansa und einige Beschäftigte von Dienstleistungsunternehmen waren zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht worden./wem/DP/stk