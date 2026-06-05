US-Chipkonzern

Nvidia-Chef sieht Robotik als nächstes Wachstumsfeld

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Thema: KI
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Der Chef des US-Chipkonzerns Nvidia sieht in der Robotik den nächsten großen Wachstumsmarkt in Südkorea. "Südkorea hat viele Sektoren, in die man ‌investieren kann", sagte Jensen Huang nach seiner Landung aus Taiwan am Flughafen Gimpo in Südkorea ⁠am ⁠Freitag vor Journalisten. "Die Robotik wird hier in Korea der nächste große Sektor sein." Auf seiner Reise stünden Treffen mit Vertretern von Hyundai, LG, SK, Samsung und Naver auf dem ‌Programm. Auf die Frage, ob ‌er Geschenke mitgebracht habe, sagte er, er habe viele Geschäfte für das Land dabei. "Ich habe ⁠einige Überraschungen parat."

Nvidia werde mit südkoreanischen Unternehmen in ‌den Bereichen Robotik und ⁠Künstliche Intelligenz (KI) zusammenarbeiten, erklärte Huang weiter. Da Südkorea ein weltweites Produktionszentrum sei, könne man die Robotik-Technologie und die physische KI-Technologie ‌hier für die ⁠Industrie anwenden. Auch die Herstellung ⁠von Halbleitern werde in Zukunft zunehmend von Robotik und KI gesteuert werden. "Daher haben wir die große Chance, auch mit den hiesigen Halbleiterunternehmen zusammenzuarbeiten."

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