Original-Research: GESCO SE (von GSC Research GmbH): Kaufen

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Original-Research: GESCO SE - von GSC Research GmbH

05.06.2026 / 10:02 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von GSC Research GmbH zu GESCO SE

     Unternehmen:               GESCO SE
     ISIN:                      DE000A1K0201

     Anlass der Studie:         Zahlen erstes Quartal 2026
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      05.06.2026
     Kursziel:                  26,50 Euro
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     04.01.2021, vormals Halten
     Analyst:                   Jens Nielsen

Planmäßiger Jahresauftakt 2026

Die Zahlen der GESCO SE zum ersten Quartal 2026 bewegten sich im Rahmen der
Unternehmenserwartungen. Insgesamt zeigte die Geschäftsentwicklung dabei auf
Gruppenebene leichte Stabilisierungstendenzen, was sich auch in einem eine
anziehende Nachfrage signalisierenden Book-to-Bill-Ratio von 1,14
widerspiegelt. Hervorzuheben ist hierbei, dass trotz einer nahezu
unveränderten Umsatzbasis das EBIT um gut 13 Prozent und damit einhergehend
auch die EBIT-Marge um 43 Basispunkte gesteigert werden konnte.

Getragen wurde die positive Ergebnisentwicklung vom Segment Materials
Refinement & Distribution und hier maßgeblich von der mit Abstand größten
Tochter Doerrenberg. Hier sollte sich die Distributionspartnerschaft mit der
Deutsche Edelstahlwerke GmbH im weiteren Jahresverlauf noch in zusätzlichem
Geschäftsvolumen niederschlagen. Das Segment Health Care & Life Science
konnte die Profitabilität trotz rückläufiger absoluter Zahlen leicht
verbessern, was die Fokussierung auf die Ergebnisqualität im Rahmen des
GESCO Business Systems (GBS) verdeutlicht. Das Segment Industrial Assets &
Infrastructure wird der Saisonalität des Projektgeschäfts folgend in der
zweiten Jahreshälfte noch deutlich steigende Ergebnisbeiträge liefern.
Insgesamt sind wir daher zuversichtlich, dass die Wuppertaler
Industriegruppe trotz der weiterhin herausfordernden Rahmenbedingungen ihre
Jahresziele auch infolge zunehmender Effekte aus den diversen GBS-Modulen
erreichen kann.

Auf dem aktuellen Kursniveau liegt die Marktkapitalisierung der GESCO SE mit
147,4 Mio. Euro lediglich bei rund 54,5 Prozent des zum 31. März 2026
ausgewiesenen Eigenkapitals (ohne Anteile Dritter) von 270,8 Mio. Euro, das
24,99 Euro je Anteilsschein bzw. 26,11 Euro je Aktie im Umlauf entspricht.
Dabei weist der Konzern mit einer Eigenkapitalquote von 60,7 Prozent zum
Stichtag weiterhin solide Bilanzverhältnisse auf. Auf Basis unserer
unveränderten Schätzungen bestätigen wir daher unsere Empfehlung, die
unserer Ansicht nach deutlich unterbewertete GESCO-Aktie bei einem Kursziel
von 26,50 Euro zu "Kaufen".

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=07465e84c0c62b9e0df7b0318f758805
Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier
downloaden: https://gsc-research.de

Kontakt für Rückfragen:
GSC Research GmbH
Tiergartenstr. 17
D-40237 Düsseldorf

Postanschrift:
Postfach 48 01 10
D-48078 Münster

Tel.: +49 2501 44091-21
Fax: +49 2501 44091-22

E-Mail: info@gsc-research.de
Internet: www.gsc-research.de

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Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=ed9ecfca-60b3-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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