Original-Research: GESCO SE (von GSC Research GmbH): Kaufen

^ Original-Research: GESCO SE - von GSC Research GmbH 05.06.2026 / 10:02 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von GSC Research GmbH zu GESCO SE Unternehmen: GESCO SE ISIN: DE000A1K0201 Anlass der Studie: Zahlen erstes Quartal 2026 Empfehlung: Kaufen seit: 05.06.2026 Kursziel: 26,50 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 04.01.2021, vormals Halten Analyst: Jens Nielsen Planmäßiger Jahresauftakt 2026 Die Zahlen der GESCO SE zum ersten Quartal 2026 bewegten sich im Rahmen der Unternehmenserwartungen. Insgesamt zeigte die Geschäftsentwicklung dabei auf Gruppenebene leichte Stabilisierungstendenzen, was sich auch in einem eine anziehende Nachfrage signalisierenden Book-to-Bill-Ratio von 1,14 widerspiegelt. Hervorzuheben ist hierbei, dass trotz einer nahezu unveränderten Umsatzbasis das EBIT um gut 13 Prozent und damit einhergehend auch die EBIT-Marge um 43 Basispunkte gesteigert werden konnte. Getragen wurde die positive Ergebnisentwicklung vom Segment Materials Refinement & Distribution und hier maßgeblich von der mit Abstand größten Tochter Doerrenberg. Hier sollte sich die Distributionspartnerschaft mit der Deutsche Edelstahlwerke GmbH im weiteren Jahresverlauf noch in zusätzlichem Geschäftsvolumen niederschlagen. Das Segment Health Care & Life Science konnte die Profitabilität trotz rückläufiger absoluter Zahlen leicht verbessern, was die Fokussierung auf die Ergebnisqualität im Rahmen des GESCO Business Systems (GBS) verdeutlicht. Das Segment Industrial Assets & Infrastructure wird der Saisonalität des Projektgeschäfts folgend in der zweiten Jahreshälfte noch deutlich steigende Ergebnisbeiträge liefern. Insgesamt sind wir daher zuversichtlich, dass die Wuppertaler Industriegruppe trotz der weiterhin herausfordernden Rahmenbedingungen ihre Jahresziele auch infolge zunehmender Effekte aus den diversen GBS-Modulen erreichen kann. Auf dem aktuellen Kursniveau liegt die Marktkapitalisierung der GESCO SE mit 147,4 Mio. Euro lediglich bei rund 54,5 Prozent des zum 31. März 2026 ausgewiesenen Eigenkapitals (ohne Anteile Dritter) von 270,8 Mio. Euro, das 24,99 Euro je Anteilsschein bzw. 26,11 Euro je Aktie im Umlauf entspricht. Dabei weist der Konzern mit einer Eigenkapitalquote von 60,7 Prozent zum Stichtag weiterhin solide Bilanzverhältnisse auf. Auf Basis unserer unveränderten Schätzungen bestätigen wir daher unsere Empfehlung, die unserer Ansicht nach deutlich unterbewertete GESCO-Aktie bei einem Kursziel von 26,50 Euro zu "Kaufen". Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=07465e84c0c62b9e0df7b0318f758805 Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: https://gsc-research.de Kontakt für Rückfragen: GSC Research GmbH Tiergartenstr. 17 D-40237 Düsseldorf Postanschrift: Postfach 48 01 10 D-48078 Münster Tel.: +49 2501 44091-21 Fax: +49 2501 44091-22 E-Mail: info@gsc-research.de Internet: www.gsc-research.de --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=ed9ecfca-60b3-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2340582 05.06.2026 CET/CEST °