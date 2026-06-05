Original-Research: MPH Health Care AG (von First Berlin Equity Research GmbH)...

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Original-Research: MPH Health Care AG - from First Berlin Equity Research
GmbH

05.06.2026 / 12:45 CET/CEST
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The issuer is solely responsible for the content of this research. The
result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to MPH Health Care AG

     Company Name:                MPH Health Care AG
     ISIN:                        DE000A289V03

     Reason for the research:     GJ25
     Recommendation:              Kaufen
     from:                        05.06.2026
     Target price:                EUR37
     Target price on sight of:    12 Monate
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu MPH Health Care AG
(ISIN: DE000A289V03) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine
BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 37,00.

Zusammenfassung:
Der geprüfte Jahresbericht 2025 spiegelte die vollen Auswirkungen der
Portfoliobereinigung wider, die maßgeblich durch die erhebliche Abschreibung
der CRE Energy-Position geprägt war. Dennoch sank der Nettoinventarwert im
Jahresvergleich nur um 12%, was zum großen Teil durch das starke
Gegengewicht von M1 Kliniken abgefedert wurde, die im vergangenen Jahr einen
FCF von fast EUR34 Mio. erwirtschaftete und eine Dividendenerhöhung um 40% auf
EUR1,20 je Aktie (Rendite: ~6,5%) plant. Trotz der Umstrukturierung des
Portfolios will MPH ihre Dividende auf Basis der Ergebnisse für 2025 auf
EUR5,00 je Aktie anheben (2024: EUR1,20). Vorbehaltlich der Zustimmung der
Hauptversammlung am 9. Juli würde dies einer Rendite von 19% entsprechen und
dürfte positiv aufgenommen werden, nachdem das Unternehmen die
Ausschüttungen vor der Wiederaufnahme im Jahr 2023 vier Jahre lang
ausgesetzt hatte. Unterdessen setzte M1 ihre operative Erfolgsserie mit
einem starken März-Quartal fort. Unserer Ansicht nach bleiben die Aussichten
für den Beauty-Spezialisten ausgezeichnet, gestützt durch ein günstiges
Marktumfeld und eine klarere Equity-Story nach der erfolgreichen Veräußerung
von Haemato. Wir behalten unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel von EUR37
bei (Aufwärtspotenzial: 42%).

First Berlin Equity Research has published a research update on MPH Health
Care AG (ISIN: DE000A289V03). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating
and maintained his EUR 37.00 price target.

Abstract:
Audited 2025 reporting captured the full effects of the portfolio reset,
largely shaped by the hefty write-down of the CRE Energy position. Even so,
NAV fell only 12% Y/Y as it was cushioned in large part by the strong
counterweight of M1 Kliniken, which generated nearly EUR34m in FCF last year
and plans a 40% dividend hike to EUR1.2 per share (~6.5% yield). Despite the
reset year, MPH wants to lift its 2025 dividend to EUR5.0 per share (2024:
EUR1.2). Pending AGM approval on 9 July, this would equate to a 19% yield and
should be well received after the company paused distributions for four
years before the 2023 restart. Meanwhile, M1 extended its operational
winning streak with a strong March quarter. In our view, prospects for the
beauty specialist remain excellent supported by a favourable market backdrop
and a cleaner equity story following the successful Haemato disposal. We
stick to our Buy rating for MPH and EUR37 TP (42% upside).

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses
siehe die vollständige Analyse.


You can download the research here:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=f041f8a96ec8b23dd82737b9363ced56

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

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https://eqs-news.com/?origin_id=f229d629-60ca-11f1-8534-027f3c38b923&lang=en

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