Space-Aktie mit hoher Volatilität

Planet Labs: Beat trotz Minus – ich kaufe unter 38 Dollar

onvista · Uhr

Planet Labs verliert nach den Quartalszahlen drei Prozent, obwohl sowohl Umsatz als auch Gewinn die Erwartungen übertrafen. Das Unternehmen wächst stark, hat 730 Millionen Dollar Cash und 99 Prozent wiederkehrende Umsätze. Der Einstieg unterhalb von 38 Dollar wäre interessant.

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Was bewegt die Aktie?

Planet Labs betreibt eine Flotte von Erdbeobachtungssatelliten, deren Bilder und Daten für Verteidigung, Landwirtschaft, Lieferketten-Überwachung, Naturkatastrophen und Umweltbeobachtung genutzt werden. Mehr als 50 Prozent des Umsatzes stammen aus dem Verteidigungsbereich – geopolitische Unsicherheiten erhöhen die Nachfrage.

Der Umsatz stieg um 42 Prozent auf 94 Millionen Dollar – ein neuer Rekord – und lag rund vier Millionen Dollar über dem Konsens. Beim Verlust je Aktie kam man auf minus drei Cent, einen Cent besser als erwartet.

Bemerkenswert ist der Anteil wiederkehrender Umsätze von 99 Prozent. Das gibt dem Unternehmen eine sehr hohe Planungssicherheit. Die Cashlage von über 730 Millionen Dollar begrenzt das Verwässerungsrisiko erheblich.

Der höhere Nettoverlust gegenüber dem Vorjahr – von rund 12 auf fast 139 Millionen Dollar – ist auf einen einmaligen Bewertungsverlust aus Wandelanleihe-Verbindlichkeiten zurückzuführen und dürfte sich nicht wiederholen.

Charttechnik

Die Aktie ist vor den Zahlen bereits deutlich von 51,76 auf rund 40 Dollar gefallen. Hohe Volatilität gehört bei Planet Labs dazu – Korrekturen von 20 bis 34 Prozent innerhalb weniger Tage sind keine Seltenheit. Der operative Cashflow ist positiv.

Martins Einschätzung

Zahlen und Substanz stimmen. Ein Rücksetzer in Richtung 37 bis 38 Dollar wäre für mich ein attraktives Einstiegsniveau. Wer mit der Volatilität der Aktie leben kann, findet hier ein Unternehmen mit starkem Wachstum, exzellenter Umsatzqualität und intakter Wachstumsthese.

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