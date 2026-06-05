Putin: Sehe derzeit keinen Grund für Treffen mit Selenskyj

05. Jun (Reuters) - Es folgen Entwicklungen rund ⁠um den Krieg in der Ukraine. Zum Teil lassen sich Angaben nicht unabhängig überprüfen.

17.25 Uhr - Der russische Präsident Wladimir Putin sieht derzeit keinen Grund für ein Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Dieser hatte einen offenen Brief veröffentlicht, in dem er vorschlug, sich zu treffen, um ein Ende des Krieges zu vereinbaren.

16.10 Uhr - Der französische Präsident Emmanuel Macron reist am Sonntag zu Gesprächen mit dem britischen Premierminister Keir Starmer, Bundeskanzler Friedrich Merz und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nach London. Dies teilt der Elysée-Palast mit. Das Treffen dient demnach der engen Abstimmung über die weitere Unterstützung der Ukraine und den Druck auf Russland.

13.05 Uhr - Russland und die Ukraine haben erneut Kriegsgefangene ausgetauscht. Es seien jeweils 185 Gefangene übergeben worden, meldet die staatliche russische Nachrichtenagentur RIA.

12.55 Uhr - Nach einer Drohnenexplosion im rumänischen Schwarzmeerhafen Constanta hat EU-Kommissionspräsidentin ‌Ursula von der Leyen vor einer Bedrohung für alle Länder an der EU-Ostgrenze gewarnt. "Unsere Solidarität mit jedem Mitgliedstaat, der diesen Bedrohungen ausgesetzt ist, ist absolut", erklärt von der Leyen auf der Online-Plattform X. Dem rumänischen Verteidigungsministerium zufolge war eine Marinedrohne in der Nähe eines Öl-Terminals explodiert. Es habe keine Verletzten gegeben. Bei der Drohne handele es sich um einen Typ, der auch im Krieg in der benachbarten Ukraine eingesetzt werde.

12.22 Uhr - Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben ⁠mit Drohnen fünf Schiffe in den Häfen ⁠von Mariupol und Berdjansk sowie in Küstengewässern der von Russland besetzten Gebiete angegriffen. Der Kommandeur der Drohnenstreitkräfte, Robert Browdi, teilt auf Telegram mit, es handele sich um Trockenfrachtschiffe und einen Tanker. Diese seien am "Diebstahl" von ukrainischem Getreide und dem Umschlag von Militärgütern und Treibstoff beteiligt gewesen. Die Namen der Schiffe seien übermalt und ihre Radargeräte abgeschaltet worden.

12.00 Uhr - Die Bundesregierung begrüßt den Brief des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj an den russischen Staatschef Wladimir Putin. Es brauche jetzt aufseiten Russlands eine "ernsthafte Bereitschaft", Verhandlungen über einen Frieden aufzunehmen, sagt ein Regierungssprecher in Berlin. Diese sei allerdings nicht in Sicht. Klar sei auch, dass an solchen Gesprächen auch Europa und die USA beteiligt sein müssten, betont der Sprecher. In dem Brief schlägt Selenskyj ein persönliches Treffen mit Putin vor, um über einen Frieden zu verhandeln.

11.56 Uhr - Im Asowschen Meer sind bei einem Drohnenangriff auf zwei Frachtschiffe fünf Aserbaidschaner getötet worden. Drei weitere Menschen seien verletzt worden, teilt das aserbaidschanische Außenministerium mit. Auf eine Frage zu den in der Bucht von Taganrog getroffenen Schiffen antwortet ‌das Ministerium, dass sich unter den Besatzungen insgesamt 25 aserbaidschanische Staatsbürger befänden, die Schiffe aber nicht zu Aserbaidschan gehörten. Das Asowsche Meer ist Teil des ‌Schwarzen Meeres, mit dem es über die Straße von Kertsch verbunden ist. Anrainer des Asowschen Meeres sind die Ukraine und Russland. Allerdings hat die Ukraine seit der russischen Invasion keinen Zugang mehr zu ihm.

11.55 Uhr - Der SPD-Außenpolitiker Adis Ahmetovic hat sich hinter das Angebot des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj für ein Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin gestellt. "Wir unterstützen die Verhandlungsinitiative des ukrainischen Präsidenten", sagt Ahmetovic der Nachrichtenagentur Reuters. Der russische Angriffskrieg gehe in sein fünftes Jahr und werde von Tag zu Tag immer brutaler. Das humanitäre Kriegsvölkerrecht werde mit jedem neuen Drohnen- ⁠und Raketen-Terror von Putin auf zivile Ziele in der Ukraine ausgehöhlt. "Es braucht jetzt eine Gleichzeitigkeit: Die europäischen Staaten müssen die Ukraine weiter unterstützen. Und auf der anderen Seite muss Europa mit an den Verhandlungstisch", sagt der SPD-Politiker. Denn es gehe nicht nur ‌um territoriale Fragen und Sicherheitsgarantien, sondern um die zukünftige neue europäische Sicherheitsarchitektur. "Das dürfen die zwei US-Immobilienmakler Wittkopf und Kuschner und Putin nicht ⁠alleine verhandeln. Das E3-Format, aus Deutschland, Frankreich und Großbritannien, ist gefragt, jetzt mit geeinter Kraft in die diplomatische Offensive zu gehen." Der Krieg müsse enden.

11.00 Uhr - Nach der Explosion einer Seedrohne im rumänischen Schwarzmeerhafen Constanta werden an der Küste drei weitere unbemannte Boote entdeckt. Dies berichtet das Nachrichtenportal Digi24 unter Berufung auf Insider. Zuvor war im Hafen nahe einem Ölterminal eine Seedrohne explodiert, wie das Verteidigungsministerium mitteilte. Verletzte gab es dabei nicht. Drohnen dieser Art werden auch im Krieg in der benachbarten Ukraine eingesetzt.

10.30 Uhr - Der russische Präsident Wladimir Putin ist über den offenen Brief des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj informiert. Dies sagt Kremlsprecher Dmitri Peskow der amtlichen Nachrichtenagentur Tass zufolge. Selenskyj schlägt ‌in dem Schreiben ein Treffen mit Putin vor, um über ein Ende des Krieges zu verhandeln. Andernfalls sei Kiew bereit, weiterzukämpfen. Zudem erklärt er, ⁠die russische Bevölkerung sei Putins und des Krieges überdrüssig.

10.05 Uhr - Bei einem russischen Drohnenangriff auf eine ⁠Lebensmittelfabrik nahe Kiew werden ukrainischen Angaben zufolge vier Menschen getötet. Zudem werden sieben Personen verletzt, wie der Regionalgouverneur Mykola Kalaschnyk auf dem Kurzmitteilungsdienst Telegram mitteilt. Zwei weitere Menschen werden noch unter den Trümmern vermutet. Der Angriff löst zudem ein Feuer in einem Verwaltungsgebäude des Betriebs aus, bei dem es sich um einen Hersteller von Babynahrung handelt. Rettungskräfte sind weiterhin für Bergungsarbeiten im Einsatz.

07.35 Uhr - Eine von der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) ausgehandelte Feuerpause zwischen Russland und der Ukraine in der Nähe des südukrainischen Atomkraftwerkes Saporischschja ist in Kraft getreten. Dies ebne den Weg für dringend notwendige Reparaturen an der Stromleitung zum AKW, teilt die IAEA mit. Die Reparaturen seien erforderlich, um die Gefahr eines atomaren Unfalles zu verhindern. Techniker beider Seiten würden in den kommenden Tagen mit den Arbeiten beginnen. Das AKW mit seinen sechs Reaktoren ist das größte Europas. Im März 2022, kurz nach Beginn der groß angelegten russischen Invasion der Ukraine, brachten russische Truppen das Atomkraftwerk unter ihre Kontrolle. Immer wieder kam es rund um das nahe der Front gelegene AKW zu Kämpfen, auch auf dem Gelände selbst schlugen wiederholt Geschosse ein und verursachten Schäden. Das AKW ist aus Sicherheitsgründen nicht in Betrieb. In der Anlage befindet sich allerdings radioaktives Material.

02.49 Uhr - Das US-Repräsentantenhaus hat einen Gesetzentwurf über weitere Ukraine-Hilfen und neue Sanktionen gegen Russland verabschiedet. Das Vorhaben sieht eine Milliarde Dollar an Hilfsgeldern und bis zu acht Milliarden Dollar an Krediten für Kiew vor. Zudem sind strenge Sanktionen gegen den russischen Finanz-, Öl- und Bergbausektor ⁠geplant. Einige Republikaner setzten sich über den Willen der eigenen Parteiführung hinweg, um die Abstimmung zu erzwingen. Wie es mit dem Vorhaben weitergeht, ist jedoch ungewiss: Es muss noch vom Senat gebilligt werden. Zudem dürfte US-Präsident Donald Trump sein Veto einlegen.

00.46 Uhr - Bei einem russischen Angriff auf die südostukrainische Region Saporischschja kommt nach Angaben des Gouverneurs eine Frau ums Leben. Elf weitere Menschen werden bei dem Angriff mit Gleitbomben verletzt, teilt Gouverneur Iwan Fedorow auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Am Abend herrscht dort immer wieder Luftalarm.

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