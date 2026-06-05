Putin: Trumps Friedensplan kann Krieg beenden

Sankt Petersburg, 05. ⁠Jun (Reuters) - Der russische Präsident Wladimir Putin hat sich offen für die Friedensvorschläge von US-Präsident Donald Trump gezeigt, fordert dafür jedoch Kompromisse der Ukraine. Wenn die Regierung in Kiew dazu bereit sei, könnten Trumps Pläne die Kämpfe beenden, sagte Putin am Donnerstag am Rande eines Wirtschaftsforums vor ausländischen Medienvertretern. Zugleich erklärte er, die ‌russischen Truppen würden täglich an der Front vorrücken. Fast zeitgleich veröffentlichte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj einen offenen Brief an Putin. Darin schlug er ein Treffen vor, um ein Ende des ⁠Krieges zu vereinbaren, ⁠warnte jedoch, dass Kiew andernfalls weiterkämpfen werde.

Putin bezog sich bei den geforderten Zugeständnissen auf einen Gipfel mit Trump im vergangenen August in Alaska. Russland stimme den in Anchorage besprochenen Kompromissen zu, erklärte er. Dies dürfte sich auf die Forderung Moskaus beziehen, dass die Ukraine den Rest der ostukrainischen Donbass-Region aufgeben müsse. Da Trump derzeit mit dem Krieg im Iran beschäftigt sei, könne vielleicht die Europäische Union (EU) ‌ihren Einfluss nutzen, um Kiew umzustimmen, sagte Putin. Er gab ‌sich siegessicher und erklärte, Russland habe inzwischen die vollständige Kontrolle über die Region Luhansk sowie 85 Prozent von Donezk und 80 Prozent von Saporischschja übernommen. Westliche und ukrainische Militärexperten weisen dagegen darauf hin, dass sich der ⁠russische Vormarsch deutlich verlangsamt habe.

SELENSKYJ: RUSSEN SIND DES KRIEGES ÜBERDRÜSSIG

Selenskyj machte in seinem Schreiben deutlich, dass es ‌an Putin liege, den Krieg zu beenden. Er ⁠sei überzeugt, dass die russische Bevölkerung der ukrainischen Drohnen- und Raketenangriffe, der Inflation und der Treibstoffknappheit überdrüssig und bereit für den Frieden sei. Sollte Putin nicht die richtige Entscheidung treffen, stehe seine eigene Zukunft auf dem Spiel, warnte der ukrainische Präsident. Einem Kreml-Sprecher zufolge sei ‌Putin über die Botschaft informiert, habe jedoch noch ⁠keine Gelegenheit gehabt, sie ausführlich zu lesen. Trump ⁠erklärte unterdessen, es wäre großartig, wenn sich die beiden Staatschefs treffen würden.

Zugleich drohte Putin mit dem Einsatz der neuen Hyperschallrakete vom Typ Oreschnik. Die atomar bestückbare Waffe mit einer Reichweite von mehr als 5000 Kilometern sei in der Ukraine bislang nur zu Testzwecken abgefeuert worden. Man werte die Ergebnisse nun aus, um über einen großangelegten Einsatz zu entscheiden, der auch städtische Ziele einschließen könnte. Eine Frage der Nachrichtenagentur Reuters zu seiner eigenen politischen Zukunft nach dem Ende seiner aktuellen Amtszeit im Jahr 2030 ließ der seit 1999 amtierende Putin unbeantwortet. Die Verfassung erlaube ihm zwar ⁠eine weitere Kandidatur, es sei jedoch noch zu früh, darüber nachzudenken.

(Bericht von Mark Bendeich Geschrieben von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroomthomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)