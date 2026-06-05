Rubrik: Starkes Quartal – ein Prozent Kursanstieg reicht mir nicht

Was bewegt die Aktie?

Rubrik ist spezialisiert auf Datenresilienz und Cybersicherheit – das Unternehmen hilft Firmen dabei, sich gegen Cyberangriffe zu schützen, Daten schnell wiederherzustellen und Risiken in Datenbeständen zu erkennen. Mit zunehmenden KI-Agenten in Unternehmensprozessen wächst die Bedeutung dieses Segments erheblich.

Die Zahlen des abgelaufenen Quartals übertreffen die Erwartungen in jeder Hinsicht. Der Umsatz von 387 Millionen Dollar lag 21 Millionen über dem Konsens von 366 Millionen. Der Non-GAAP-Gewinn von 16 Cent je Aktie stand einem erwarteten Verlust von rund fünf Cent gegenüber. Auch die Bruttomargen wurden trotz starkem Wachstum noch einmal um rund zwei Prozentpunkte verbessert.

Der Subscription Annual Recurring Revenue (ARR) stieg um 41 Prozent auf 374 Millionen Dollar – deutlich über den erwarteten 354 Millionen. Fast 3.000 Kunden generieren inzwischen mehr als 100.000 Dollar ARR pro Jahr.

Die Guidance fällt ebenfalls stark aus. Für das laufende Quartal erwartet Rubrik fast 400 Millionen Dollar Umsatz (Konsens: rund 380 Millionen) und einen Gewinn von drei bis fünf Cent je Aktie (Konsens: zwei Cent). Für das Gesamtjahr stellt das Unternehmen einen Non-GAAP-Gewinn von 25 bis 35 Cent in Aussicht – bei einer Analystenerwartung von 17 Cent.

Charttechnik

Nach dem dynamischen Anstieg und der anschließenden Korrektur – die charttechnisch eine bullische Konsolidierung darstellt – wäre ein zügiger Anstieg in Richtung der alten Hochs das erwartbare Szenario, wenn der heutige Markt stark eröffnet.

Martins Einschätzung

Ein Prozent Kursanstieg nach einem Quartal, das Erwartungen in nahezu jeder Kategorie deutlich übertrifft, ist zu wenig. Das Upside-Potenzial ist intakt, und Rubrik bleibt für mich bei stabilen Marktbedingungen ein interessanter Kandidat.