Dax Chartanalyse 05.06.2026

Schwache Eröffnung im Dax wird gekauft - geht da noch mehr?

onvista · Uhr
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Quelle: Adobe.com/shevtsovy
Dax-Widerstand25.00025.400
Dax-Unterstützung24.65024.500

Dax-Rückblick:

Der deutsche Leitindex Dax kam gestern nicht mehr wirklich von der Stelle und konsolidierte in einer engen Handelsspanne unterhalb von 25.000 Punkten. Heute Vormittag startete der Index dann zunächst mit einer Abwärtskurslücke in den Handel, welche allerdings bereits am Vormittag schon wieder geschlossen werden konnte.

Dax-Ausblick: 

Der deutsche Leitindex konsolidiert aktuell weiterhin die Erholungsbewegung aus dem Mai und kommt derzeit nicht über den massiven Widerstand (rot im Chart) im Bereich der 25.000-Punkte-Marke hinaus.

Sollte dieses Level nachhaltig überwunden werden können, wäre kurzfristig der Weg frei auf der Oberseite für einen erneuten Anlauf Richtung 25.300/500 Punkte. Bis dahin kann ein erneutes Abdriften nicht ausgeschlossen werden. Am Nachmittag ist der US-Arbeitsmarktbericht (14:30 Uhr) zu beachten.

Ein schönes Wochenende allen Lesern!

Dax Chart
Quelle: Tradingview
W​e​r​b​u​n​g

Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DU92A8) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 05.06.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 22.510,90 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DU62PC) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 05.06.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 27.488,54 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie durch Klick auf das Dokumenten-Symbol.

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