Schwache Eröffnung im Dax wird gekauft - geht da noch mehr?

Dax-Widerstand 25.000 25.400 Dax-Unterstützung 24.650 24.500

Dax-Rückblick:

Der deutsche Leitindex Dax kam gestern nicht mehr wirklich von der Stelle und konsolidierte in einer engen Handelsspanne unterhalb von 25.000 Punkten. Heute Vormittag startete der Index dann zunächst mit einer Abwärtskurslücke in den Handel, welche allerdings bereits am Vormittag schon wieder geschlossen werden konnte.

Dax-Ausblick:

Der deutsche Leitindex konsolidiert aktuell weiterhin die Erholungsbewegung aus dem Mai und kommt derzeit nicht über den massiven Widerstand (rot im Chart) im Bereich der 25.000-Punkte-Marke hinaus.

Sollte dieses Level nachhaltig überwunden werden können, wäre kurzfristig der Weg frei auf der Oberseite für einen erneuten Anlauf Richtung 25.300/500 Punkte. Bis dahin kann ein erneutes Abdriften nicht ausgeschlossen werden. Am Nachmittag ist der US-Arbeitsmarktbericht (14:30 Uhr) zu beachten.

Ein schönes Wochenende allen Lesern!