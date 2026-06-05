Silber - Welche Marken jetzt wichtig sind!
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Welche Marken jetzt wichtig sind!
Die Korrekturkerze vom März setzte beim Silberpreis wichtige Leitplanken, denn die Schwankungsbreite der beiden folgenden Monate verblieb innerhalb der Hoch-Tief-Spanne vom März. Es entstehen auf Monatsbasis also zwei Innenstäbe. Die Maikerze verfügt zudem über einen markanten Docht. Auffällig ist aktuell, dass das Edelmetall zuletzt immer wieder wichtige Tiefs bei gut 70 USD ausgeprägt hat. Zusammen mit der Jahresschlussnotiz von 2025 (71,26 USD) sowie einer Unterstützung auf Ichimoku-Basis (73,82 USD) entsteht auf diesem Niveau ein massiver Rückzugsbereich. Knapp darunter verläuft mit der 200-Tage-Linie (akt. bei 67,64 USD) eine weitere wichtige Unterstützung. Insgesamt besitzt die Auffangzone bei rund 70 USD eine entsprechend hohe Relevanz. Die quantitativen Indikatoren sind weiterhin heißgelaufen (MACD) oder haben sogar gerade ein neues Ausstiegssignal generiert. Um die seit dem Allzeithoch bei 121,64 USD bestehende Korrekturphase abzuschließen, müsste der Silberpreis dagegen das Maihoch bei 89,36 USD überspringen und damit auch die eingangs erwähnten Innenstäbe nach oben auflösen.
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Die Korrekturkerze vom März setzte beim Silberpreis wichtige Leitplanken, denn die Schwankungsbreite der beiden folgenden Monate verblieb innerhalb der Hoch-Tief-Spanne vom März. Es entstehen auf Monatsbasis also zwei Innenstäbe. Die Maikerze verfügt zudem über einen markanten Docht. Auffällig ist aktuell, dass das Edelmetall zuletzt immer wieder wichtige Tiefs bei gut 70 USD ausgeprägt hat. Zusammen mit der Jahresschlussnotiz von 2025 (71,26 USD) sowie einer Unterstützung auf Ichimoku-Basis (73,82 USD) entsteht auf diesem Niveau ein massiver Rückzugsbereich. Knapp darunter verläuft mit der 200-Tage-Linie (akt. bei 67,64 USD) eine weitere wichtige Unterstützung. Insgesamt besitzt die Auffangzone bei rund 70 USD eine entsprechend hohe Relevanz. Die quantitativen Indikatoren sind weiterhin heißgelaufen (MACD) oder haben sogar gerade ein neues Ausstiegssignal generiert. Um die seit dem Allzeithoch bei 121,64 USD bestehende Korrekturphase abzuschließen, müsste der Silberpreis dagegen das Maihoch bei 89,36 USD überspringen und damit auch die eingangs erwähnten Innenstäbe nach oben auflösen.
Silber (Monthly)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart Silber
Quelle: LSEG, tradesignal²
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