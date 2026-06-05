So holst du dir Platin und Co. ins Depot

Die Preise von Gold und Silber haben seit Anfang 2025 eine beeindruckende Rally hingelegt. In diesem kurzen Zeitraum haben sie sich verdoppelt (Gold) beziehungsweise sogar verdreifacht (Silber). Zuletzt kamen die Notierungen zwar unter Druck. Mittelfristig stehen dennoch nach wie vor außerordentliche Gewinne zu Buche.

Weiterlesen mit onvista Plus Dein Vorsprung an der Börse Mit Plus alle Analysen und Investmentideen freischalten. Trends früher erkennen, Chancen am Markt nutzen. Alle Plus-Artikel im Web & App

Wissensvorsprung durch exklusive Analysen und Marktberichte

Trading-Setups & Investmentideen von Experten

Monatlich nur 14,90 € - jederzeit online kündbar

Sicher per Kreditkarte, Lastschrift, Apple Pay oder Google Pay zahlen

Neukundenangebot: 7 Tage kostenlos testen Jetzt 7 Tage gratis lesen Du hast bereits ein Abo? Einloggen