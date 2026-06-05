So holst du dir Platin und Co. ins Depot
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Vier Jahre Angebotsdefizit, Verbrenner-Comeback und Wasserstoff-Boom: Warum Platinmetalle gerade besonders interessant sind – und wie du investierst.
Quelle: Maksym Yemelyanov/ Adobe Stock Photo
Die Preise von Gold und Silber haben seit Anfang 2025 eine beeindruckende Rally hingelegt. In diesem kurzen Zeitraum haben sie sich verdoppelt (Gold) beziehungsweise sogar verdreifacht (Silber). Zuletzt kamen die Notierungen zwar unter Druck. Mittelfristig stehen dennoch nach wie vor außerordentliche Gewinne zu Buche.
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