Studie: Bayer-Wirkstoff Finerenon verlangsamt chronische Nierenerkrankungen

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Düsseldorf, ⁠05. Jun (Reuters) - Der vom Pharma-Konzern Bayer gegen Nierenerkrankungen entwickelte Wirkstoff Finerenon hat dem ‌Unternehmen zufolge in einer Studie positive Ergebnisse gezeigt. Der ⁠Wirkstoff ⁠Finerenon könne bei Patienten mit einer nicht durch Diabetes verursachten chronischen Nierenerkrankung den Funktionsverlust der ‌Nieren deutlich verlangsamen, teilte ‌Bayer am Freitag mit. Zudem senke das Mittel ⁠das Risiko für Herz-Kreislauf- und ‌Nieren-Komplikationen im ⁠Vergleich zu einem Placebo um 23 Prozent. Dies gehe aus einer großangelegten ‌Phase-III-Studie ⁠mit dem Namen FIND-CKD ⁠hervor. Finerenon ist ein sogenannter nicht-steroidaler Mineralokortikoidrezeptor-Antagonist (nsMRA).

(Bericht von Tom Käckenhoff. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ⁠unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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