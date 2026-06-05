Studie: Geldvermögen der Deutschen wächst wegen Iran-Krieg langsamer

Berlin, 05. ⁠Jun (Reuters) - Das Geldvermögen der deutschen Haushalte wird einer Prognose der DZ Bank zufolge in diesem Jahr wegen der höheren Inflation infolge des Iran-Kriegs deutlich langsamer wachsen. Es werde voraussichtlich um 3,2 Prozent auf 10,2 Billionen Euro zulegen, heißt ‌es in der am Freitag veröffentlichten Studie. 2025 gab es noch ein Wachstum in Höhe von 4,7 Prozent – ein Jahr zuvor betrug der Zuwachs ⁠sogar 7,4 ⁠Prozent. "In Krisenzeiten legen die Bürger normalerweise mehr auf die hohe Kante", sagte DZ Bank-Analyst Michael Stappel. "In diesem Jahr ist das aber nicht der Fall – mit 10,2 Prozent dürfte die Sparquote knapp unterhalb des Vorjahreswertes liegen."

Den Grund sieht die Bank in den Folgen des Iran-Kriegs: Durch die Sperrung der ‌Straße von Hormus zieht die Inflation hierzulande kräftig ‌an. "Was Haushalte an Konsum einsparen wollen, zahlen sie insbesondere an der Tankstelle und beim Heizen drauf", hieß es. Die DZ Bank rechnet im Gesamtjahr bei einem ⁠länger auf erhöhtem Niveau verharrenden Ölpreis mit einer durchschnittlichen Inflationsrate von 3,2 Prozent. ‌Das nagt an der Kaufkraft der Verbraucher.

Gleichzeitig ⁠liefere die Börse weniger Unterstützung. Der deutsche Leitindex Dax und andere Märkte hätten sich zwar von den Tiefständen im März erholt. Unter dem Strich dürften die Kursgewinne bis Ende Dezember aber schwächer ‌als im Vorjahr ausfallen - nicht zuletzt ⁠wegen der hohen Unsicherheit durch den ⁠Iran-Krieg und gestiegenen Energiepreisen. "Die Volatilität an den Aktienmärkten bleibt vorerst bestehen", sagte Analyst Stappel.

Trotz des Börsenbooms der vergangenen Jahre bleiben Einlagen und Bargeld die beliebteste Anlageform. Sie machen in diesem Jahr voraussichtlich 37 Prozent des Geldvermögens aus. Letzteres könnte 2027 wieder wachsen. "Unter der Annahme einer politischen Deeskalation des Iran-Krieges und nachlassender Unsicherheit über den Fortgang des Konflikts sehen die Perspektiven für Konjunktur, Kapitalmarkt und den Geldvermögensaufbau der privaten Haushalte im ⁠nächsten Jahr dann wieder besser aus", erwartet die DZ Bank.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Sabine Ehrhardt - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)