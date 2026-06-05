TAGESVORSCHAU: Termine am 8. Juni 2026

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FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 8. Juni

 
TERMINE UNTERNEHMEN
10:00 DEU: Secunet Security Networks, Hauptversammlung
10:00 DEU: OHB, Hauptversammlung
10:00 DEU: Secunet Security Networks, Hauptversammlung
12:00 DEU: BASF's Investorenveranstaltung zum Zhanjiang-Verband
14:30 USA: Honeywell, Strategieupdate
19:00 USA: Apple-Entwicklerkonferenz WWDC, San Jose

DEU: Paragon, Jahreszahlen
USA: Coreweave, Hauptversammlung
USA: Reddit, Hauptversammlung
 
TERMINE KONJUNKTUR
01:50 JPN: BIP Q1/26 (detailliert)
08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 4/26
10:30 EUR: Sentix-Investorenvertrauen 6/26

SONSTIGE TERMINE
09:30 DEU: Deutsch-ukrainische Industriekonferenz der Initiative «New Age Defence»

10:00 DEU: Biotech-Finanz Gipfel - EY stellt Studie zur Biotechbranche vor
Die Zahlen erhebt der Verband BIO Deutschland e. V. jährlich in Kooperation mit EY

10:00 LUX: Treffen der EU-Verkehrsminister

14:00 DEU: Venture Capital Side-Event «German Venture & Growth Forum» mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU)

14:30 DEU: Staat und Wirtschaft vereinbaren beschleunigten Ausbau digitaler Infrastrukturen. Unterzeichnung einer Absichtserklärung durch hochrangige Vertreterinnen und Vertreter von Bund, Ländern und Kommunen sowie der CEOs der Telekommunikationsbranche u.a. mit Digitalminister Karsten Wildberger.

17:00 DEU: Diskussionsveranstaltung OECD Berlin und BDI zu «Grundlagen für Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland und der OECD»

CYP: Informelles Treffen der Verteidigungsminister der EU-Staaten

HINWEIS
AUS: Feiertag, Börse geschlossen

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

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