TAGESVORSCHAU: Termine am 8. Juni 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 8. Juni

TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: Secunet Security Networks, Hauptversammlung 10:00 DEU: OHB, Hauptversammlung 10:00 DEU: Secunet Security Networks, Hauptversammlung 12:00 DEU: BASF's Investorenveranstaltung zum Zhanjiang-Verband 14:30 USA: Honeywell, Strategieupdate 19:00 USA: Apple-Entwicklerkonferenz WWDC, San Jose DEU: Paragon, Jahreszahlen USA: Coreweave, Hauptversammlung USA: Reddit, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: BIP Q1/26 (detailliert) 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 4/26 10:30 EUR: Sentix-Investorenvertrauen 6/26 SONSTIGE TERMINE 09:30 DEU: Deutsch-ukrainische Industriekonferenz der Initiative «New Age Defence» 10:00 DEU: Biotech-Finanz Gipfel - EY stellt Studie zur Biotechbranche vor Die Zahlen erhebt der Verband BIO Deutschland e. V. jährlich in Kooperation mit EY 10:00 LUX: Treffen der EU-Verkehrsminister 14:00 DEU: Venture Capital Side-Event «German Venture & Growth Forum» mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) 14:30 DEU: Staat und Wirtschaft vereinbaren beschleunigten Ausbau digitaler Infrastrukturen. Unterzeichnung einer Absichtserklärung durch hochrangige Vertreterinnen und Vertreter von Bund, Ländern und Kommunen sowie der CEOs der Telekommunikationsbranche u.a. mit Digitalminister Karsten Wildberger. 17:00 DEU: Diskussionsveranstaltung OECD Berlin und BDI zu «Grundlagen für Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland und der OECD» CYP: Informelles Treffen der Verteidigungsminister der EU-Staaten HINWEIS AUS: Feiertag, Börse geschlossen

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