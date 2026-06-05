Ukraine: Vier Tote bei russischem Drohnenangriff auf Babynahrungsfabrik

05. Jun (Reuters) - ⁠Bei einem russischen Drohnenangriff auf eine Fabrik für Babynahrung nahe der ukrainischen Hauptstadt Kiew sind am Freitag nach Behördenangaben vier Menschen getötet worden. Zudem seien sieben Personen verletzt worden, ‌teilte der Regionalgouverneur Mykola Kalaschnyk auf dem Kurzmitteilungsdienst Telegram mit. Das getroffene Werk stellt Milchprodukte wie Joghurt und Säuglingsnahrung ⁠her. Durch ⁠den Einschlag wurde ein Verwaltungsgebäude zerstört. Die Rettungskräfte suchten in den Trümmern nach Überlebenden und löschten Brände.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj verurteilte die Attacke auf das Werk "Jagotynske für Kinder". Auf der Plattform X warf er Russland vor, ‌gezielt zivile Infrastruktur ins Visier zu ‌nehmen. Russische Truppen griffen Selenskyj zufolge in den vergangenen Tagen zudem Lebensmittellager und eine Poststelle in der Region Dnipropetrowsk, einen ⁠Krankenwagen in Cherson sowie ein Schulgebäude im Gebiet Sumy an. ‌Auch Hafenanlagen in Odessa und ⁠eine Klinik in Charkiw seien beschossen worden.

Selenskyj drängte die westlichen Verbündeten erneut dazu, die Luftabwehr der Ukraine zu stärken und den wirtschaftlichen Druck auf Moskau aufrechtzuerhalten. "Jedes ‌Unterstützungspaket zur Raketenabwehr, jede ⁠gemeinsame Vereinbarung über die Waffenproduktion, ⁠jeder Schritt der Weltgemeinschaft bei den Sanktionen gegen Russland – all das hilft, das Leben von Menschen zu schützen", erklärte er.

Russland hatte in dieser Woche Hunderte Drohnen und Dutzende Raketen auf ukrainische Städte abgefeuert. Der Krieg befindet sich mittlerweile im fünften Jahr. Die Ukraine hat ihrerseits ihre Schläge gegen Ziele in Russland verstärkt, darunter Ölraffinerien und ⁠militärische Anlagen.

(Bericht von Anna PruchnickaBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Kerstin DörrBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)