US-Repräsentantenhaus trotzt Trump und stimmt für Ukraine-Hilfen

Washington, 05. ⁠Jun (Reuters) - Das US-Repräsentantenhaus hat am Donnerstag (Ortszeit) für neue Hilfen für die Ukraine und Sanktionen gegen Russland gestimmt. Der sogenannte "Ukraine Support Act" passierte die Kammer mit 226 zu 195 Stimmen. ‌Dabei schlossen sich 18 Republikaner und ein Unabhängiger den Demokraten an. Dies gilt als Zeichen dafür, dass einige ⁠Parteikollegen von ⁠US-Präsident Donald Trump bereit sind, sich gegen ihn und die Führung der Republikaner zu stellen. Der Gesetzentwurf sieht unter anderem Hilfen in Höhe von mehr als einer Milliarde Dollar sowie direkte Kredite von bis zu acht Milliarden ‌Dollar für die Regierung in Kiew ‌vor. Zudem sollen strenge Sanktionen und Exportkontrollen gegen russische Finanzinstitute, den Öl- und Bergbausektor sowie Regierungsvertreter verhängt werden.

Die ukrainische Botschafterin ⁠in den USA, Olha Stefanischyna, bezeichnete die Entscheidung auf der ‌Plattform X als wichtigen Schritt ⁠nach vorn, der die anhaltende überparteiliche Unterstützung für ihr Land zeige. Die Zukunft des Gesetzes ist jedoch ungewiss. Es muss noch den Senat passieren, wo ‌die republikanische Führung Abstimmungen ⁠über Russland-Sanktionen bislang mit Verweis ⁠auf Trumps Vorgaben blockiert hat. Sollte die Kammer dennoch zustimmen, würde Trump voraussichtlich sein Veto einlegen. Seit seinem Amtsantritt im Januar 2025 hat sich die US-Unterstützung für die Ukraine deutlich verlangsamt. Trump behält sich zudem Entscheidungen über Sanktionen selbst vor und überlässt diese nicht dem Kongress.

(Bericht von Patricia Zengerle und Jekaterīna Golubkova, geschrieben von ⁠Alexandra Falk. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)