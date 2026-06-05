USA: Arbeitslosigkeit bleibt stabil

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Arbeitslosigkeit im Mai wie erwartet stabil geblieben. Die Arbeitslosenquote verharrte den dritten Monat in Folge auf 4,3 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten dies im Schnitt erwartet./jkr/jsl/he