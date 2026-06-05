Arbeitsmarktbericht

USA: Beschäftigung ist im Mai deutlich stärker gestiegen als erwartet

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Das Kapitol in Washington.
Quelle: Adobe.com/Andrea Izzotti

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Beschäftigtenzahl in den USA ist im Mai deutlich stärker gestiegen als erwartet. Außerhalb der Landwirtschaft legte sie um 172.000 zu, wie das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt lediglich mit 88.000 neuen Stellen gerechnet. Der Beschäftigungsaufbau in den beiden Vormonaten wurde zudem um insgesamt 93.000 Stellen nach oben revidiert./jsl/jkr/he

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