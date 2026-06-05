Wacker Chemie: Citigroup stuft ab – die Erwartungen sind mir zu hoch

Was bewegt die Aktie?

Wacker Chemie hat in den vergangenen sechs Monaten eine starke Entwicklung gezeigt: von rund 62 Euro auf über 105 Euro. Auch auf Jahresbasis ist die Bewegung ausgeprägt.

Die Citigroup sieht das aktuelle Niveau jedoch als übertrieben. Trotz der Kurszielerhöhung auf 95 Euro stufen die Analysten die Aktie auf Verkaufen zurück. Der Kern der Kritik: Die Markterwartungen an das Halbleitergeschäft von Wacker Chemie seien zu optimistisch. Wenn dieser Teil des Geschäfts die Erwartungen verfehlt, dürfte das den Kurs belasten.

Investoren haben den heutigen Rücksetzer bereits als Einstiegsgelegenheit genutzt und direkt zugekauft. Das zeigt, dass die Aktie eine loyale Investorenbasis hat – macht das negative Votum der Citigroup aber nicht weniger relevant.

Charttechnik

Nach dem starken Anstieg ist ein Rücksetzer fundamental und charttechnisch nachvollziehbar. Ob der heutige Rückgang bereits eine Einstiegsgelegenheit darstellt, hängt davon ab, ob das Halbleitergeschäft die Erwartungen tatsächlich erfüllen kann.

Martins Einschätzung

Ich bin grundsätzlich kein Fan der Chemiebranche, und das Urteil der Citigroup zu den Halbleitererwartungen teile ich. Die Bewertung nach dem starken Anstieg macht einen Neueinstieg schwierig. Wer hier noch nicht investiert ist, sollte den Rücksetzer nicht überbewerten.