WHO investiert 518 Millionen Dollar in Kampf gegen Ebola

Nairobi, 05. ⁠Jun (Reuters) - Die Weltgesundheitsorganisation WHO will in den kommenden sechs Monaten 518 Millionen Dollar in den Kampf gegen Ebola investieren. Die Seuche verbreite sich schnell ‌und man hinke bei der Eindämmung immer noch hinterher, teilte Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus am Freitag ⁠mit.

Der ⁠WHO-Plan soll von Juni bis November in Zusammenarbeit mit den Afrikanischen Zentren für Krankheitskontrolle und Prävention umgesetzt werden. "Wir fangen nicht bei Null an; dieser Plan stützt sich auf frühere Ausbrüche und ‌aktuelle Gesundheitsnotfälle", sagte Ghebreyesus. Die ‌Eindämmung von Ebola erfordere politisches Engagement, eine nachhaltige Finanzierung und das Vertrauen in die Einbindung der Gemeinden.

Uganda ⁠meldete am Freitag drei neue Ebola-Infektionen. Damit steige ‌die Anzahl der bestätigten Fälle ⁠in dem ostafrikanischen Land auf 19, teilte das ugandische Gesundheitsministerium auf der Kurznachrichtenplattform X mit. Zwei Infizierte seien gestorben, darunter ein ‌kongolesischer Bürger. Vier Patienten ⁠seien genesen und konnten ⁠aus dem Krankenhaus entlassen werden.

Die afrikanische Gesundheitsbehörde hatte am 15. Mai den Ausbruch des seltenen Bundibugyo-Stammes von Ebola bekanntgegeben, den 17. Ebola-Ausbruch im Kongo. Laut der Behörde gab es im Kongo bislang 381 bestätigte Fälle und 62 Todesfälle. Die Weltgesundheitsorganisation erklärte den Ausbruch umgehend zu ⁠einem internationalen Gesundheitsnotstand.

(Bericht von George Obulutsa, Anait Miridzhanian und Emma Farge, geschrieben von Lena Rueckerl, redigiert von Kerstin ‌Dörr)